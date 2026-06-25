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▲底特律活塞隊在自由市場上對里夫斯（Austin Reaves）展現了極高的興趣，強大的挖角威脅逼迫洛杉磯湖人隊不得不砸下4年1.85億美元的頂薪留人。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA休賽季交易市場再起波瀾，底特律活塞隊在自由市場未能成功搶下湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）後，迅速啟動薪資整理計畫。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，活塞已同意將陣中禁區悍將史都華（Isaiah Stewart）交易至曼菲斯灰熊隊，換回3個未來二輪選秀權。這筆交易表面上是送走季後賽輪替邊緣化的禁區苦工，實際上更像是活塞為自由市場後續補強鋪路，在錯失里夫斯後，透過清出史都華剩餘合約，保留薪資彈性，尋找下一個能補強爭冠拼圖的機會。在2025-26賽季，25歲的史都華在場均22.7分鐘的上場時間內，繳出10.0分、5.0籃板與1.6阻攻的成績單，投籃命中率高達55.0%。他為活塞出賽了58場（其中13場先發），是球隊能在例行賽豪取60勝、高居東區第一，並一路殺進季後賽第二輪的重要輪替戰力。然而，進入季後賽的高強度舞台後，史都華的上場時間遭到了嚴重壓縮。在活塞14場的季後賽征程中，他場均僅獲得11.8分鐘的出賽機會，數據也大幅下滑至4.0分與2.4籃板。顯示在球隊季後賽的縮水輪替陣容中，他在戰術體系中的重要性已逐漸邊緣化。身高6呎8吋（約203公分）、體重250磅（約113公斤）的史都華，是在2020年NBA選秀會上以首輪第16順位被波特蘭拓荒者選中，隨後在2020-21賽季前透過交易輾轉來到活塞。他在底特律打出了強悍的禁區球風，這也讓活塞在2023-24賽季前，提前與他簽下了一份4年6400萬美元（約合台幣20.8億）的延長合約。對於活塞而言，這筆交易不僅換回了未來的選秀資產，更重要的是卸下了史都華剩餘的合約包袱，為球隊在今夏自由市場的後續補強取得了寶貴的薪資解套空間。而對於經歷了幾年低潮、正試圖重返強權行列的灰熊隊來說，史都華厚實的體格與強悍的禁區對抗能力，正是球隊在禁區藍領苦工位置上亟需的防守肌肉。