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▲優格姐姐蕁麻疹發作，求助網友。（圖／翻攝自IG@yogurtlin1010）

優格姐姐（本名林姵君）昨（24）日在IG限時動態求救，因蕁麻疹發作全身區塊性紅腫，看了讓人起雞皮疙瘩，她甚至嚴重到吞嚥困難，崩潰直呼，「萬念俱灰。」即便看了醫生還是沒有改善，求助網友提供方法。優格姐姐PO出手、腳的照片，只見大區塊性的紅腫蔓延，她無奈說，「腫到有點吞嚥困難的感覺，剛剛又去醫院打了一針，第一次蕁麻疹打完針吃藥了也壓不下來，突然有種萬念俱灰的感覺。」嚴重到發癢時完全睡不著，什麼事都做不了，優格姐姐不知道為什麼會這樣，「是因為近期壓力太大嗎？有人有相關經驗的嗎？」不僅如此，她還曬出正面照，連嘴唇、脖子後側都腫起來。《NOWNEWS今日新聞》記者詢問優格姐姐後續狀況，截稿前尚未得到回覆。