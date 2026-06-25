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日經225收復7萬點 跌深買盤回補湧現

AI需求依舊火熱 美光財報提振市場信心

韓股急彈逼近9000點 半導體雙雄領軍反攻

散戶與機構積極進場 外資仍持續賣超

專家：半導體ETF買盤 有望延續權值股強勢

亞洲半導體股在歷經劇烈修正後，25日出現強勁反彈。受到美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）最新財報優於預期激勵，日本與韓國股市同步走高，先前遭拋售的AI與半導體相關類股重新獲得買盤追捧。東京股市日經225指數盤中一度大漲超過2000點，重返7萬1100點附近；韓國KOSPI指數也在半導體雙雄領軍下急彈，一度逼近9000點大關。東京股市方面，日經225指數25日明顯反彈，盤中較前一交易日收盤價6萬9174.97點上漲逾2000點，來到7萬1100點區間。市場人士指出，由於前兩個交易日日本股市累計下跌約3000點，AI與半導體相關個股遭獲利了結，短線跌深後買盤回補力道明顯增強。截至台北時間上午9時38分，日經225指數上漲2396點，漲幅3.46%，報71570.97點。美光2026年度第3季財報於週三（24日）收盤後公布，成為帶動市場信心回穩的關鍵。美光3月至5月純利益為去年同期的15倍，並提出樂觀業績展望，顯示AI資料中心需求仍持續推升記憶體半導體景氣。雖然美光在美股正規交易時段小跌0.3%，但財報公布後盤後股價飆升超過15%，帶動亞洲記憶體供應鏈同步反彈。由於記憶體晶片被視為AI伺服器與資料中心建設不可或缺的關鍵零組件，美光財報被市場解讀為AI需求仍未降溫，也帶動東京市場中半導體、AI概念股重新受到買盤青睞。韓國股市同樣出現報復性反彈。KOSPI指數25日開盤即大漲，上午一度上攻至8982.22點，距離象徵性「9000點」關卡僅一步之遙。由於買盤湧入速度過快，盤中甚至一度觸發程式買單暫停的「買進側車機制」（Sidecar）。截至台北時間上午9時39分，KOSPI指數上漲437.09點，漲幅5.16%，報8908.114點。這是韓股在本週一小漲、週二暴跌近10%、週三反彈逾3%後，連續第2個交易日走高。帶動韓股反攻的主力仍是半導體股。三星電子股價上漲3.82%，站上35萬韓元附近；SK海力士更大漲7.36%，重返277萬韓元水準。兩家公司作為韓國股市市值最大權值股，推升整體指數大幅走揚。值得注意的是，25日韓股反彈主要由散戶與機構推動。個人投資人淨買進4667億韓元，機構淨買進8163億韓元；外資則持續賣超1兆2976億韓元，顯示海外資金仍偏謹慎。其中，散戶買盤明顯集中於半導體族群。電機電子類股成為個人投資人最大買超標的，淨買進金額達5004億韓元。市場人士指出，近來韓國ETF市場中，集中投資三星電子與SK海力士的產品規模快速膨脹，散戶透過ETF加碼半導體大盤股，也間接推升權值股表現。NH投資證券研究員河在錫表示，若散戶對半導體集中型ETF的買盤持續擴大，大型半導體股的相對強勢可能延續一段時間。整體而言，美光亮眼財報暫時穩住了市場對AI與記憶體景氣的信心，也讓日本、韓國半導體股在重挫後獲得喘息。不過，在估值偏高、外資流出與利率風險仍未解除的情況下，這波反彈能否延續，仍取決於後續半導體企業財報與全球資金動向。