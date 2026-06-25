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▲雨勢要一路下到下周一才會結束，下周二起天氣才會轉回典型的夏季型態。（圖/中央氣象署提供）

氣象署提醒，米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今（25）日屏東縣有局部大豪雨或超大豪雨，已發布超大豪雨警報，，基隆，雲林、嘉義地區、澎湖、馬祖及臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。25日上午至26日晨：屏東縣高雄市、恆春半島北海岸、臺北市、新北市、臺南市基隆市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺東縣山區、澎湖縣、馬祖地區氣象署預報指出隨著第7號颱風沿臺灣東部外海北上，且由於鋒面接近及西南風增強影響，，下半天隨著風向角度的變化，配合地形及降雨輻合區之改變，下半天之後顯著性降雨亦可能轉移或擴散到其他地區。今日中部以北及東北部地區也有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區亦有局部大雨發生的機率，戶外活動應攜帶雨具；溫度方面，因雲多且下雨，各地高溫略降，呈現南低北高的情形，高溫介於30至33度之間，至於各地低溫約25至27度。