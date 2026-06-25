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國際社會近來接連對中國在台灣周邊的挑釁行動發出明確訊號，G7、英法德、AIT接連發聲，對此，民進黨中國部今（25）表示，這顯示國際社會對中國威脅的認知，已從單一事件提升為對整個印太安全秩序的共同關切，並呼籲中國，唯有尊重國際法、尊重區域秩序、尊重兩岸人民追求和平的共同期待，才能真正為印太帶來穩定與繁榮，「因為全世界愈來愈清楚看見，誰在維持和平，誰又在製造麻煩」。在法國舉行的2026年七大工業國集團（G7）領袖峰會，七國領袖日前發出聲明，不僅重申反對任何企圖以武力或脅迫片面改變台海現狀，更將關注範圍由台海進一步擴大至東海與南海；美國在台協會（AIT）公開對中國海警船騷擾台灣東部海域表達關切，直指相關行動破壞區域穩定，再次重申反對任何以武力或脅迫片面改變現狀；此外，英國在台辦事處、法國在台協會及德國在台協會也罕見發布聯合聲明，對中國近期在台灣東部海域的新活動表示關切，指出相關行動已威脅區域穩定、航行自由與國際航運安全，並重申反對任何以威脅、武力或脅迫方式改變現狀，強調航行自由及船舶安全必須受到保障。對此，民進黨中國部指出，這顯示國際社會對中國威脅的認知，已從單一事件提升為對整個印太安全秩序的共同關切。他提到，從近五年的發展來看，無論是G7、美日韓峰會、歐盟、北約、QUAD、美澳雙長會議，甚至各國元首雙邊峰會，「維持台海和平穩定、反對片面改變現狀」已經成為民主國家共同語言，從元首、外長、國防部長到國際組織，不斷以聯合聲明、戰略對話及安全合作方式，展現維護印太和平的共同意志。民進黨中國部提到，反觀北京當局，近年來卻持續透過灰色地帶脅迫改變現狀。共軍軍機艦頻繁越過台海中線，企圖將台灣海峽「內海化」；中國海警船不斷侵擾釣魚台周邊海域；在南海對菲律賓船隻動用水砲、碰撞，如今更將觸角延伸至台灣東部海域，試圖突破第一島鏈，改變既有秩序。「中國這些蠻橫的作為，每一項都在證明中共當局就是不斷以軍事威脅、經濟脅迫與法律戰改變現狀的一方！」民進黨中國部表示，台灣站在民主防線的最前沿，也是全球半導體與高科技供應鏈的重要樞紐，「我們守護的不只是自身的民主自由，更是全球經濟與科技發展不可或缺的重要環節」。民進黨中國部強調，面對威權擴張，台灣將持續強化自我防衛能力，提升經濟、科技與社會韌性，深化與理念相近國家的合作，並秉持負責任的態度維持現狀，推動健康有序的兩岸交流，也要再次呼籲北京當局，停止軍事恫嚇與灰色地帶脅迫，放棄以武力改變現狀的企圖，唯有尊重國際法、尊重區域秩序、尊重兩岸人民追求和平的共同期待，才能真正為印太帶來穩定與繁榮，「因為全世界愈來愈清楚看見，誰在維持和平，誰又在製造麻煩」。