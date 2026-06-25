我是廣告 請繼續往下閱讀

▲水利署發布最新警戒，台北北投與台南南化升為一級紅燈，全台已有23區面臨淹水災情。（圖／翻攝自經濟部水利署）

受米克拉颱風外圍雲系與強烈對流南北夾擊，經濟部水利署於今（25）日 09 時 35 分發布最新大範圍淹水警報，臺北市北投區、臺南市南化區首度驚傳全線淪陷、慘飆「一級警戒」紅燈，目前全台已有高達 23 個行政區正式爆發積淹水災情。根據水利署最新密集監測，強降雨攻勢再度大範圍擴大，全台累積高達 27 個行政區拉響警報，其中亮起一級紅燈（代表目前已開始積淹水、或 1 小時內將面臨嚴重積水）的區域直接暴增至 23 個，最新淹水警戒全名單如下：臺北市：【一級警戒】北投區。新北市：【一級警戒】淡水區、八里區；【二級警戒】汐止區。臺南市：【一級警戒】南化區；【二級警戒】六甲區。高雄市：【一級警戒】內門區、旗山區、美濃區、杉林區；【二級警戒】大樹區。屏東縣：【一級警戒】新埤鄉、潮州鎮、林邊鄉、佳冬鄉、南州鄉、萬巒鄉、枋寮鄉、內埔鄉、竹田鄉、鹽埔鄉、里港鄉、屏東市、九如鄉、長治鄉、東港鎮；【二級警戒】春日鄉、麟洛鄉、崁頂鄉。面對如此驚人的高強度短延時強降雨侵襲，出門在外的通勤族與用路人，務必隨時透過水利署發布的「淹水警戒等級」來即時避災、放慢車速：一級警戒（紅燈）：代表該地區目前已經開始積淹水，或是易淹水村里與路段在未來 1 小時內隨時可能出現嚴重積淹水，請民眾即刻進行防災應變、避免前往低窪路段。二級警戒（黃燈）：代表該地區之即時降雨量持續累積，若雨勢不停，該地區之易淹水村里與路段，可能在未來 3 小時內開始積淹水，通勤族行經時請提高警覺、放慢車速小心慢行。