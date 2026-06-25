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政論粉專《政客爽》發起「拒投」台北市議員秦慧珠，批評她長期扯蔣萬安後腿、唱和綠營。秦慧珠則狠嗆，意圖使她不當選恐觸犯《選罷法》，並質疑該粉專背後操盤的台中市政府L姓人士霸凌、羞辱她，讓《政客爽》澄清「出生起沒加入過政黨」、「趕快來告我」，2人隔空猛烈交火。對此，政治評論員吳靜怡昨（24）日點名「德州撲克大師」，開嗆「不要整天當特定立委的細漢啦！你姐夫跑來留言說就是你啦！」接著更狠嗆，仗著藍營打藍營，躲在後面稱王當老大，鬥掉費鴻泰，現在又要鬥掉秦慧珠？針對《政客爽》背後操盤者身分，吳靜怡昨發文指出，仗著藍營打藍營，躲在後面稱王當老大，鬥掉費鴻泰，現在又要鬥掉秦慧珠？秦慧珠有說要跟你們爭立委嗎？沒有呀！鬥倒秦慧珠就能讓民眾黨許甫選上？是瞧不起深藍組織、瞧不起地方服務嗎？ 整天一堆網軍自捧刷留言，連按讚都要搞假的，欺負前輩，錢從哪裡來？是不是建商？沒有我們，你哪來的流量？垃圾！ 搞爛事都要盧秀燕擋、林家興扛，人家公務員，如果送到監察院調查他就真倒楣！不要孬種躲在後面。有網友留言區問：「愛打德州撲克那位？」，引吳靜怡直言：「姐夫是這個意思！」、「德州撲克大師」。另有網友詢問：「就劉彥澧在操盤沒錯啊，而且是他還在當台中市研考會主委就在玩了，上班時間當盧秀燕的御用網軍」，吳靜怡則回覆：「專業唷！」