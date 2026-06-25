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多處淹水 困在路上到不了公司

屏東春日鄉士文村緊急停班課 高屏發布淹水警戒

▲Google地圖上可看到屏東市區有「洪水警報」。（圖／翻攝自Google地圖）

「時雨量」前五大觀測站

▲氣象署「短延時強降雨」體感對照圖。時雨量破50毫米如瀑布超負荷，逾80毫米有窒息感，說明美濃111.5毫米屬極端致災。（圖／氣象署提供,cwa.gov.tw）

輕度颱風「米克拉」今（25）日最接近台灣，加上北方滯留鋒面逼近影響，台南、高雄、屏東地區下起暴雨，不少屏東民眾表示，多處地方都有淹水的情況，內埔前往市區方向根本進不去，屏東工業區的工業路等路段也有淹水災情，機車越騎水位越高，繞了好幾條路還是到不了目的地。有民眾在Threads分享屏東淹水災情，表示屏東內埔往市區的方向多處淹水，完全進不去屏東市區，民眾無奈表示，「整個用路人困在路上……大家都忙著打電話請假」；還有其他民眾透露，一整晚暴雨造成位於屏東麟洛的住家附近多處淹水，還收到兩封警訊通知，每條路都塞車，路邊也有車輛拋錨。從屏東工業區附近的和生路、工業路要轉到市區的民生路段，水淹到一個機車輪胎高，許多民眾只能在「水路」中，推著機車前進，民眾也感嘆，「都快到了越騎水位越高」，有其他在地人表示，「長治也是，從半夜開始手機警報狂響，還收到水利署洪水警戒」、「那個雨大到晚上睡覺還以為戰爭了」、「咕嚕咕嚕」。受到米克拉颱風外圍雲系與強烈西南風影響，屏東縣今（25）日清晨狂降致災性大豪雨，春日鄉士文村已緊急宣布停班停課，經濟部水利署上午9點發布最新全台淹水警戒，不僅中南部高屏地區在一級淹水警戒區域，新北市淡水、八里、汐止，台北市北投也在警戒範圍內。臺北市：【一級警戒】北投區。新北市：【一級警戒】淡水區、八里區；【二級警戒】汐止區。臺南市：【一級警戒】南化區；【二級警戒】六甲區。高雄市：【一級警戒】內門區、旗山區、美濃區、杉林區；【二級警戒】大樹區。屏東縣：【一級警戒】新埤鄉、潮州鎮、林邊鄉、佳冬鄉、南州鄉、萬巒鄉、枋寮鄉、內埔鄉、竹田鄉、鹽埔鄉、里港鄉、屏東市、九如鄉、長治鄉、東港鎮；【二級警戒】春日鄉、麟洛鄉、崁頂鄉。美濃（高雄市）：時雨量 111.5 毫米（極端致災等級）新埤（屏東縣）：時雨量 98.0 毫米里港（屏東縣）：時雨量 85.0 毫米旗山（高雄市）：時雨量 84.0 毫米鹽埔（屏東縣）：時雨量 81.5 毫米