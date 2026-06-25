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洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平今（25）日再度以二刀流出擊，先發投球面對明尼蘇達雙城，前6局用89球，被敲5安失3分、其中2分自責，送出8次三振，防禦率仍維持在1.58。不過比賽最大焦點卻不是大谷的投球內容，而是他與菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）的投捕互動。第2局大谷多次疑似想挑戰好球帶判定，卻遭拉辛搖頭拒絕，隨後拉辛又發生捕逸導致失分，讓大谷補位本壘後露出明顯失望神情。畫面曝光後，網友瞬間炸鍋，紛紛批評拉辛「搞投手心態」、「自家捕手影響王牌節奏」，也讓道奇投捕默契問題成為賽後熱議焦點。第2局下半，大谷翔平在投球時多次把球投到邊角位置，疑似認為有機會透過ABS挑戰系統改判好球，不過搭配的捕手拉辛卻未第一時間配合。轉播畫面拍到，大谷一度露出疑惑神情，第二次甚至明顯拍頭示意想要挑戰，但拉辛仍出現搖頭動作，讓投捕之間的判斷落差被放大檢視。這段互動也立刻引發網友批評，不少球迷認為，捕手身為最接近本壘板與好球帶的位置，若投手已經表達想挑戰，就不該一再壓下投手意願。留言區有人直言：「自家捕手影響投手心情」、「搞投手心態」、「投捕搭檔要彼此合作，這樣氣氛不太好」，也有人酸說「第一次看到捕手不安撫投手，反而要隊友安撫捕手」。投捕溝通不順後，道奇防線很快付出代價。該局大谷被雙城敲出安打後陷入滿壘危機，拉辛隨後發生捕逸，讓雙城跑回1分。大谷補位本壘後，鏡頭捕捉到他露出失望神情，接著雙城打者克萊德勒（Ryan Kreidler）又敲出帶有2分打點的適時安打，讓大谷單局失掉3分。網友批評火力也因此升高，認為拉辛不只挑戰判斷保守，連捕手基本守備也在關鍵時刻出包。有人認為，這不只是一次好壞球判斷爭議，而是整個半局都讓投手節奏受到影響，「一個好球差很多」、「捕手判斷錯還搞自家投手心態」、「連球都接不好，還一直搖頭」等留言不斷出現。更讓球迷議論的是，半局攻守交換後，拉辛坐在休息室區，道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）、總教練羅伯斯（Dave Roberts）等人罕見上前安撫。一般情況下，捕手通常扮演安撫投手、穩定投手節奏的角色，但這次反而是菜鳥捕手需要隊友與教練團安撫，讓不少網友看傻。部分球迷因此批評拉辛「菜鳥脾氣太大」、「搞氣氛」、「還要老大哥餵雞湯」，也有人希望主戰捕手史密斯（Will Smith）早日回歸，讓大谷回到更穩定的投捕搭檔。儘管大谷在第2局遭遇亂流，但後續仍穩住陣腳，最終主投6局送出8次三振，只失3分，其中2分為自責分，防禦率為1.58，道奇打線也在前6局打完後以4：3領先雙城。