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蛋撻停售變升級 當時曾引爆網友怒火

▲KFC肯德基宣告將開設期間限定「蛋撻專賣店」，還將有蛋撻漢堡、蛋撻鹹粥等系列商品。（圖／KFC粉專）

專家曾示警：虛假飢餓行銷恐引發反噬

▲原本以為會停售的肯德基蛋撻，原來僅是升級成「酥皮版」蛋撻。（圖／民眾提供）

原本以為肯德基蛋撻將停賣 卻僅是升級被罵爆

有「被炸雞耽誤的蛋撻店」稱號的肯德基大動作宣布，將在6月27日開設蛋撻專賣店，甚至將有蛋撻漢堡、蛋撻鹹粥等菜色。此舉成功引起消費者關注，但事實上也令人聯想起5個月前公告「經典蛋撻將『走入歷史』一事」，當時外界認為肯德基將停售蛋撻而紛紛感到惋惜，最後卻僅是蛋撻「升級」成新一版酥皮蛋撻，因此外界皆認為若此次「蛋撻專賣店」依舊是「放羊的孩子」的話，實在會令肯德基廣大粉絲顧客們搖頭。肯德基要將「被炸雞耽誤的蛋撻店」之玩笑話變成真的！肯德基宣告，6月27日將發起全球首創「國際蛋撻日」，同步開出一日限定「蛋撻專賣店」，店面甚至將原本KFC變成了「KET（Kentucky Egg Tart）」，還宣告將開賣一系列蛋撻商品，並同步推出「買蛋撻送炸雞」優惠方案。不過肯德基此次大動作行銷活動，不免讓人聯想起之前「蛋撻停售案件」。大約5個月前、即2026年1月，肯德基大舉於社群平台宣告：「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。」此消息一出引發廣大網友分享與討論，該篇官方臉書粉專的留言甚至破1萬多則。而當時也引發民眾排隊潮，因為害怕以後會吃不到了而趕緊到現場搶購。但後來真實情況是肯德基經典原味蛋撻並沒有停售！ 官方公告，傳統的經典蛋撻僅是全面換上全新配方的新一代「超極酥」蛋撻，也就是更換了蛋撻的材料配方而已。此行銷活動後來引發不少負評，有人認為此舉似是先放出個假消息引發關注，好似「放羊的孩子」，當時官方社群粉專甚至還引來網友激烈留言：「拒買了」、「你們所有員工真的很可憐」、「雖然猜到會這樣，但只是換了個撻皮也太爛」、「有夠無良的行銷法」等。公關危機處理專家唐源駿當時也接受《NOWNEWS今日新聞》採訪分析表示，虛假的「飢餓行銷」釀3大致命傷，因為民眾害怕以後吃不到而紛紛到店面排隊，但沒想到之後真實情況並非真正停售而僅是升級。他認為這類為了新品上市或產品漲價而做的「宣傳噱頭」，容易將消費者的情緒從「惋惜」轉為「被欺騙的憤怒」。一旦被貼上「放羊的孩子」標籤，品牌信任度將瞬間跌至谷底，他示警：「當網路輿論發現是虛驚一場時，反撲力道將不可小覷。」