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依中央氣象署發布預報顯示，高雄市已列入豪雨警戒範圍。市長陳其邁今（25）日宣布，高市府上午8時30分成立「0625豪雨災害應變中心」擴大三級開設，各防救災單位同步成立緊急應變小組，且水利局緊急應變小組進駐水情中心執行應變作業，全面監控、即時處理。高雄氣象站今上午轉發氣象署大雷雨通報，預估持續至10時08分，陸上警戒區域包括旗山、美濃、內門等區，其中美濃區3小時累積雨量已達206.0毫米，內門與旗山3小時累積雨量也破百。陳其邁表示，高市府上午8時30分起成立0625豪雨災害應變中心擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心執行應變作業；因應降雨及山區可能出現的災害，政府已加強監測與因應，並與現場單位聯繫排水與抽水設備運作，以降低積水與災害風險。水利局副局長梁錦淵指出，目前各區水位與降雨情況尚未達土石流紅色或黃色警戒，但已成立三級應變中心，準備在中央發布警戒時立即展開相關測試與作業；針對美濃與周邊地區排水與水位管理，已啟動水閘門與抽水機調控，確保雨量集中時的排水順暢與降雨轉換期的安全。陳其邁也在臉書提醒市民們大雨期間能見度低，請注意行車安全、減速慢行。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，切勿在海邊、河流、溪澗或低窪地區逗留。請勿進入山區從事登山、露營等活動。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。陳其邁也指出，今天高雄市有局部大雨或豪雨，要注意雷擊、強陣風及溪水低窪地區慎防積水，山區請慎防坍方及落石。切勿在海邊、河流、溪澗或低窪地區逗留。請勿進入山區從事登山、露營等活動。