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姚淳耀在《欠妳的那場婚禮》中飾演「馬子狗」樂團的成員韓其森，也是男主角周可傑（張孝全、朱軒洋 飾）的好兄弟，也只有他是唯一從年輕時期演到中年的演員，有網友好奇問為什麼只有他可以，釣出嚴藝文回應，「淳耀我偶像。」讓人想到之前姚淳耀上節目時，小S說看過他一支影片非常沒包袱，穿著彩虹熱褲在舞台上教阿姨們跳舞，有人神出這支影片，看完驚呼，「太荒唐了！」姚淳耀曾在節目《阮三个》中穿著紫色緊身背心、彩虹短褲，頭上還戴著髮帶，化身「Teacher耀」帶阿姨們跳操，當他把外套脫下來，大喊：「我是誰！」在台下的嚴藝文已經笑瘋，但還是很配合喊出：「Teacher耀！」阿姨們也都笑到不行。姚淳耀完全沒有包袱，也不管台下大家笑得多大聲，非常投入在他的教學中，一邊大喊，「腳踏起來！小朋友踏步，耀耀耀！Ya」，每當他發出Ya的時候，鍾欣凌在台下生氣喊，不要再給我Ya！」許多網友看了都笑說，「我希望大家不要忘記，姚淳耀，是一位鍍金的金鐘影帝」、「姚真的超沒偶包」、「姚淳耀真的沒極限，好喜歡他的反差萌」、「為什麼這個人會把反派演這麼好」。