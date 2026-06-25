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颱風外圍+鋒面雨襲！今日雨勢最猛、南部為降雨熱區

▲今（25）日受到颱風外圍水氣及西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，雨持續到下周一，下週二轉晴。（圖/中央氣象署提供）

何時雨停？周日起漸回穩、下周二恢復炙熱好天氣

受到米克拉颱風外圍水氣以及西南風影響，今（25）日雨勢最猛，，氣象署已針對屏東、台南及高雄發布豪雨特報，至於這波降雨何時會停？氣象專家「天氣風險 WeatherRisk」分析師黃國致提到，，中央氣象署也已針對屏東、臺南及高雄發布豪雨特報，住在上述地區或是今日要前往上述地區的朋友請多加留意。中部以北及東北部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲局部短暫雨，午後各地山區局部有短暫雷陣雨，易有短時較大雨勢發生機會。氣溫方面北部地區約26至33度，中部地區約25至32度，南部地區約26至30度，東部地區約25至31度，受雲量增多及降雨影響，日間高溫有所下降。黃國致提醒，週五至週六（26至27日）持續受鋒面及西南風影響，西部及東部地區局部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也局部有短暫陣雨，午後各地山區局部有短暫雷陣雨，易有短時較大雨勢發生機會，其中週五西部地區仍須留意短時較大雨勢發生情形。週日至下週一（28至29日）隨鋒面逐漸北抬遠離，中北部及東部地區降雨逐漸趨緩轉為多雲到晴天氣，南部地區受西南風影響仍局部有短暫陣雨，午後各地仍局部有短暫雷陣雨發生。下週二至週三（30至7月1日）太平洋高壓勢力西伸增強，各地恢復多雲到晴天氣，午後山區局部有短暫雷陣雨發生。氣溫方面逐漸回升，北部地區約24至34度，中部地區約25至34度，南部地區約26至35度，東部地區約25至33度。