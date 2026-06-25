受到米克拉颱風外圍雲系和強烈對流夾擊，南部、雙北都出現暴雨，各地還傳出淹水災情。下大雨讓家裡常有潮濕、悶熱的情況，這時候能開冷氣嗎？專門安裝、維修冷氣的廠商「冷氣幫」表示，下雨還是可以開冷氣，而且要選「冷氣」模式，而不是「除濕」模式，以免電費大暴增；另外，日本冷氣大廠三菱電機空調也指出，室外機如果遇到淹水情況，應該先停止使用冷氣，並且把室內機電源插頭拔除，以免室外機進水。
下雨天開冷氣 搭配電扇不悶熱又省電
有民眾表示，自己下雨的時候想說天氣會變涼一些，就把冷氣關掉了，沒想到關掉冷氣後，家中變得又悶又熱，只好把冷氣打開，想知道下雨天開冷氣，應該開「冷氣模式」，還是「除濕模式」，才能讓電費不暴漲？對此，冷氣廠商「冷氣幫」表示，室外濕度若超過80％以上，就算氣溫不高，還是會覺得悶熱，人體主要靠汗水蒸發散熱，但濕度高就會影響蒸發效率。
冷氣幫指出，冷氣「除濕模式」風量低、降溫速度慢，如果室內溫度跟濕度都高，冷氣在「除濕模式」需要同時降溫跟除濕，會讓壓縮機運轉更久，更加耗電，這也是導致電費暴增的原因。冷氣幫建議，下大雨時，最好選擇「冷氣模式」，可以更有效降低室內溫度及濕度。台電也表示，冷氣設定在26到28度，再搭配電風扇，才能省電又涼爽。
室外機如有淹水要斷電 進水快請維修人員
如果因為下暴雨淹水，室外機又剛好會被水淹到，三菱電機空調專家久田優美表示，室外機有淹水情況，應該立刻停止使用冷氣，並且拔掉室內機電源插頭、關閉室外機電源，以免室外機在水中運轉，導致短路或火災。
水退去後，可先把室外機周邊的垃圾清理乾淨，久田優美指出，可檢查室外機散熱片、風扇罩是否受到覆蓋，若有的話則須小心清理，韓國電器大廠LG也表示，如果室外機有進水情況，千萬不要再開啟，要請專業人士前往檢查。
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有民眾表示，自己下雨的時候想說天氣會變涼一些，就把冷氣關掉了，沒想到關掉冷氣後，家中變得又悶又熱，只好把冷氣打開，想知道下雨天開冷氣，應該開「冷氣模式」，還是「除濕模式」，才能讓電費不暴漲？對此，冷氣廠商「冷氣幫」表示，室外濕度若超過80％以上，就算氣溫不高，還是會覺得悶熱，人體主要靠汗水蒸發散熱，但濕度高就會影響蒸發效率。
冷氣幫指出，冷氣「除濕模式」風量低、降溫速度慢，如果室內溫度跟濕度都高，冷氣在「除濕模式」需要同時降溫跟除濕，會讓壓縮機運轉更久，更加耗電，這也是導致電費暴增的原因。冷氣幫建議，下大雨時，最好選擇「冷氣模式」，可以更有效降低室內溫度及濕度。台電也表示，冷氣設定在26到28度，再搭配電風扇，才能省電又涼爽。
如果因為下暴雨淹水，室外機又剛好會被水淹到，三菱電機空調專家久田優美表示，室外機有淹水情況，應該立刻停止使用冷氣，並且拔掉室內機電源插頭、關閉室外機電源，以免室外機在水中運轉，導致短路或火災。
水退去後，可先把室外機周邊的垃圾清理乾淨，久田優美指出，可檢查室外機散熱片、風扇罩是否受到覆蓋，若有的話則須小心清理，韓國電器大廠LG也表示，如果室外機有進水情況，千萬不要再開啟，要請專業人士前往檢查。