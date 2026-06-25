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委內瑞拉當地時間24日傍晚，接連發生規模7.2、7.5的淺層強震，美國地質調查局（USGS）警告，委內瑞拉連續大地震死亡人數超過1萬人的機率為44%，超過10萬人的機率為30%，並存在山崩、土壤液化等風險。委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布全國進入緊急狀態。綜合外媒報導，羅德里格斯宣布全國停課，並暫停所有非必要活動，首都加拉加斯主要國際機場關閉。羅德里格斯並呼籲所有醫護人員，前往所屬的醫療中心隨時待命。報導指出，羅德里格斯將向全國發表公開談話，目前已確認有人死亡，另有數量不明的人員尚被困在廢墟下。當局警告，隨著搜救隊深入受災最嚴重的地區，傷亡人數恐將大幅上升。儘管委國各醫院已啟動緊急增援機制，以應對湧入的受傷民眾，但原本的醫療設施在疫情衝擊、西方制裁下，本就不堪負荷，何況有些醫院也在這波地震中受損，醫護人員所處的工作環境亦相當危險。