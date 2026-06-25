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▲阿根廷國家足球隊全員穿上印有與隊長梅西專屬回憶的T恤，為他們的國家英雄過生日。（圖／翻攝自X@AFASeleccionEN）

阿根廷隊長梅西今日（美國時間24日）在世界盃期間迎來39歲生日，全隊特地準備驚喜替這位傳奇球星慶生，被譽為「最帥帶刀侍衛」的德保羅（Rodrigo De Paul）事後在社群平台分享多張合照，只見所有球員齊聚一堂，每個人身上穿著印有與梅西合照的專屬回憶T恤，陪著梅西一起吹蠟燭、拍攝大合照，歡樂氣氛感染所有球迷，也讓這場生日派對迅速在網路掀起討論，不少粉絲、球迷直呼：「阿根廷是真正的Team！」梅西在世界盃期間迎來39歲生日，生日當天全隊穿上的生日T恤並非制式設計，而是每位球員胸前都印有一張自己與梅西的專屬合照，每件衣服都獨一無二，充滿紀念價值。這個充滿巧思的小細節曝光後，讓不少球迷大讚阿根廷團隊實在太有心，也再次展現隊內深厚的感情。照片曝光後，大批球迷紛紛留言表示：「大家根本都是梅西迷弟」、「全隊都在守護一個人」、「這才是真正的Team」、「每個人臉上都是幸福的笑容」。不少人更認為，阿根廷能夠多年維持強大向心力，除了球場上的實力之外，更重要的是隊友之間彼此信任與尊重。自2005年首次代表阿根廷成年國家隊至今，梅西早已不只是球隊核心，更是所有年輕球員學習的榜樣，從2022年率隊奪下世界盃冠軍，到如今39歲依舊披上國家隊戰袍，隊友們對他的敬重早已超越一般隊長與隊員的關係，更像是一位陪伴大家成長的大哥。這場生日慶祝沒有豪華排場，卻因為一件件印有共同回憶的T恤，讓所有人感受到阿根廷隊濃厚的團隊情誼，不少球迷也留言表示，看到大家圍繞著梅西開心慶生，比任何華麗儀式都更加令人感動，也再次證明這支阿根廷隊不只是世界冠軍，更是一支真正團結的家庭。