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為何機車泡水「千萬不能發動」？

▲豪雨開炸南部、雙北基隆，汽機車務必留意淹水問題。（圖／翻攝畫面）

淹水高度是關鍵！機車、汽車判斷標準大不同

保險賠不賠？理賠真相：你保的車險可能「不賠」淹水

米克拉颱風沒進台灣，但受到鋒面接近及西南風增強影響，南部及雙北豪雨開炸，各地頻傳淹水災情，許多車主的愛車不幸慘淪「泡水車」。看著愛車泡在水裡，許多人的第一反應是趕快發動引擎試圖移車，但專家警告，這個舉動可能會讓維修費瞬間從幾千元飆升至數萬元！本文拆解泡水車處理的黃金法則，重點一文看懂。面對機車泡水，小老婆汽機車資訊網總編輯Singer多次強調：「絕對不能發動！」物理學上水具有「不可壓縮性」，當引擎運轉時吸入水分，強行壓縮的結果會導致活塞與曲軸劇烈碰撞，引擎室裡的零件可能直接「炸開」或爆裂，造成嚴重的機械破損如果只是輕微泡水且未發動，通常只需清潔引擎與配件，費用相對低廉。但若一旦發動導致引擎進水損壞，維修費用可能動輒破萬元甚至數萬元，對於一般機車族來說是筆不小的開銷。車主應冷靜觀察積水高度，再來決定處理策略，以下針對機車、汽車判斷一次看。◾低於輪胎1/3或腳踏板以下，屬於輕微狀況，可先清潔並在太陽下放置1至2天晾乾再試試看。◾超過輪胎 1/3 或高於腳踏板： 絕對不可發動，此時引擎極可能已進水，應直接請拖吊或推往車行處理。◾低於輪胎1/4： 關閉冷氣後可發動，輕踩幾次煞車確認系統正常即可。◾超過輪胎1/2：千萬不可發動，需透過拖吊移動，並由技師檢驗內部是否進水。◾淹過輪胎3/4或引擎蓋： 嚴禁發動，事後必須更換各項油品，並全面檢測電路與系統。多數車主投保的甲、乙、丙式車體險，其實都將天災列為「除外不保事項」。◾颱風洪水險： 屬於附加條款，保費較高（保額百萬元的車，年費約需 9000 元），因此投保件數不高。◾替代方案： 預算有限的車主可考慮「汽車天災事故損失補償險」或「泡水車補償險」，保費較便宜且可單獨投保，但理賠額度有上限。