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洛杉磯道奇隊於今（25）日作客明尼蘇達雙城隊，其中大谷翔平以「第一棒、先發投手」二刀流強勢登場。大谷在第2局投球時，飆出追平大聯盟生涯最快的101.7英里（約 163.7 公里）火球，不料道奇火爆捕手拉辛（Dalton Rushing）卻發生漏接，這記嚴重的捕逸失誤直接導致球隊失分，讓站在投手丘上的大谷翔平罕見地當場露出嚴肅的表情，道奇官方轉播單位也完全傻眼，球評更毫不留情直言：「這已經不是今晚第一次發生這種低級失誤。」衝突發生在2局下半，當時握有1分領先的大谷翔平在投手丘上遭遇亂流，陷入1出局滿壘的失分危機。面對雙城隊第9棒克萊德勒（Ryan Kreidler），大谷翔平第一球就全力催出本季最快的101.7英里四縫線速球。然而，這顆剛猛的速球卻像是子彈般直接穿過拉辛的接球手套。球無情地一路往本壘後方擋網滾去，雙城隊三壘跑者卡拉蒂尼（Victor Caratini）不費吹灰之力輕鬆回本壘得分。在失分發生的瞬間，大谷翔平和拉辛兩人都面色鐵青地僵在原地，現場氣氛尷尬。這震驚的一幕也讓洛杉磯當地轉播電視台《SportsNet LA》的轉播室陷入沈默。主播戴維斯（Joe Davis）先是大喊：「球往休息區滾過去了！跑者回本壘得分！」之後，整場講評的聲音竟然陷入長達12秒的沈默。在長達12秒的尷尬沉默後，道奇隊傳奇球評凱羅斯（Eric Karros）語帶無奈且犀利地指出，這已經不是拉辛今晚第一次犯錯了：「這場比賽剛開局時，就發生過一模一樣的畫面。當時大谷投出的球種跟這顆完全相同，而拉辛的反應也完全一樣，球就這樣滾了出去。所以，這絕對不是今晚第一次發生這種低級失誤。」由於道奇隊主力正捕手史密斯（Will Smith）因頸部不適目前正躺在傷兵名單中，道奇被迫啟用年輕捕手拉辛與大谷臨時搭擋，兩人間的默契與技術缺陷在此役暴露無遺。大谷翔平在第2局因為這次致命的捕手失誤亂了節奏，單局痛失3分。