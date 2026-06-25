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2026年世界盃C組最終戰，巴西今（25）日以3：0擊敗蘇格蘭，順利以小組第一之姿晉級32強，維尼修斯（Vinícius Júnior）此戰梅開二度，不僅幫助巴西鎖定勝局，小組賽連續3場進球，也寫下巴西隊史罕見紀錄。維尼修斯本場比賽開賽第7分鐘就把握蘇格蘭後場失誤，單刀破門替巴西先馳得點；上半場補時階段，吉馬良斯（Bruno Guimarães）傳中，維尼修斯頭槌破門，讓巴西半場就取得2：0領先。加上庫尼亞（Matheus Cunha）下半場再進一球，巴西最終3球完封對手。這2顆進球也讓維尼修斯本屆小組賽累積進球數來到4球，他在小組賽3場比賽都有進球，成為巴西隊史第5位能在單屆世界盃小組賽前3戰連場破門的球員。前4位做到完成這樣紀錄的巴西球員，分別是1970年的雅伊爾津霍（Jairzinho）、1994年的羅馬里奧（Romário），以及2002年的羅納度（Ronaldo）和里瓦爾多（Rivaldo）。值得一提的是，巴西在這4名球員完成小組賽連3場進球紀錄後，最後都成功捧起世界盃冠軍。巴西以C組第一晉級32強後，下一戰將對上F組第二名，潛在對手包括荷蘭、日本、瑞典，實際對戰組合仍要等F組最後一輪賽事結束後才會確定。