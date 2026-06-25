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▲朱軒洋（左）飾演年輕版周可傑的女友之一，暗酸陳立璇打著朋友名義待在周可傑身邊。（圖／翻攝自YouTube@ptsdrama）

台劇《欠妳的那場婚禮》在Netflix上線後，火速登上台灣排行榜第2名，引發熱烈討論。而有網友討論年輕版女主角陳立璇（蒲禾菲 飾）在劇中的設定，在一眼愛上年輕版周可傑（朱軒洋 飾）後，以朋友名義陪在對方身邊，還被男方女友之一偷酸是打著朋友名義暗著來的競爭者，許多網友看到後也怒轟陳立璇這種心態超爛，根本是綠茶婊。蒲禾菲飾演的年輕版陳立璇在劇中一眼就喜歡上了「馬子狗樂團」主唱周可傑，但卻一直打著朋友的名義陪伴在對方身邊。周可傑年輕時週邊有許多崇拜他的異性，有一次周可傑跟女友在勾肩搭背時，女友直接問一旁的陳立璇：「妳有喜歡過周可傑嗎？」陳立璇直球回：「不喜歡怎麼當朋友？」沒想到曖昧女開始暗酸陳立璇：「明著來的競爭者我不怕，暗著來的那種、說自己是好朋友的那種…」暗指她打著朋友名義，卻不斷靠近周可傑。除此之外，之後陳立璇向周可傑告白：「我不能是好朋友，也是女朋友嗎？」更是戳穿她一開始就是以異性身分靠近周可傑的心態。陳立璇這個角色設定，也讓許多曾被另一半的好友沒有邊界感行為而感到不滿、甚至分手的網友們感到共鳴，紛紛表示：「這真的很綠茶婊」、「邊界感真的很重要，對方有女友的話就該有自覺」、「假裝哥們，行為卻很曖昧。」但也有人認為陳立璇或許是太怕會失去對方，才只好一直用這個身分陪伴在一旁。