花蓮萬里溪上游日前驚傳出現崩塌堰塞湖。農業部林業及自然保育署今（25）日緊急發布黃色警戒，預估該面積3公頃、蓄水量達84萬噸的堰塞湖將在 48 小時內發生溢流潰決危機，目前已針對下游萬榮鄉、鳳林鎮發布手機災害告警，呼籲警戒範圍內居民即刻配合地方政府實施安全疏散避難。
🟡花蓮萬里溪堰塞湖拉警報！48小時內恐潰決
為因應突發的山區地質災變，農業部林業及自然保育署（林業署）今日針對花蓮溪流流域正式拉響高風險防汛警報。根據最新水文觀測與模擬評估，位於花蓮縣萬里溪上游的全新堰塞湖崩塌體不穩定性極高，預估在未來 48 小時內極可能發生溢流甚至全面潰決危機。林業署目前已將該區域的堰塞湖警戒等級提升至「黃色警戒」，下游沿岸與保全戶需嚴加防範暴洪突襲。
🟡萬榮與鳳林發手機緊急通知！兩鄉鎮即刻疏散
為了保障前線保全戶的生命財產安全，林業署於今日上午大動作針對當地保全對象與下游居民發布手機緊急災防告警（細胞簡訊）。
林業署示警，一旦堰塞湖不幸潰決，大水恐順流而下衝擊萬里溪下游平地區域，請萬榮鄉萬榮村、鳳林鎮森榮社區及林田山文化園區等納入警戒範圍的民眾，務必立刻留意周遭水文動態，並依循地方政府的防災防汛指引，迅速採取預防性疏散避難措施，切勿逗留河床或前往溪流周邊。
🟡航測直擊疑似新增堰塞湖！面積高達三公頃
根據林業署航遙測分署回報的最新監測情資，林務人員是在 21 日下午執行馬太鞍溪與萬里溪流域的定期空中航測任務時，發現在萬里溪北邊上游（林田山事業區第 96 與 82 林班交界處），疑似因近期地震或山區強降雨影響，新增了一處大規模的土石崩塌堰塞湖。
經過專家透過照片與高精度資訊粗估，目前該堰塞湖的湖體面積已高達約 3 公頃。初步測量數據顯示，該崩塌湖的地點距離萬里溪最近的保全戶約有 22 公里，距離西寶大橋約 24 公里，距離台 9線萬里溪橋則約 27 公里。雖然仍有一定緩衝距離，但因潰決時間可能壓縮在兩天之內，相關防災應變小組已全面進駐戒備，嚴密監控最新蓄水變化。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為因應突發的山區地質災變，農業部林業及自然保育署（林業署）今日針對花蓮溪流流域正式拉響高風險防汛警報。根據最新水文觀測與模擬評估，位於花蓮縣萬里溪上游的全新堰塞湖崩塌體不穩定性極高，預估在未來 48 小時內極可能發生溢流甚至全面潰決危機。林業署目前已將該區域的堰塞湖警戒等級提升至「黃色警戒」，下游沿岸與保全戶需嚴加防範暴洪突襲。
為了保障前線保全戶的生命財產安全，林業署於今日上午大動作針對當地保全對象與下游居民發布手機緊急災防告警（細胞簡訊）。
林業署示警，一旦堰塞湖不幸潰決，大水恐順流而下衝擊萬里溪下游平地區域，請萬榮鄉萬榮村、鳳林鎮森榮社區及林田山文化園區等納入警戒範圍的民眾，務必立刻留意周遭水文動態，並依循地方政府的防災防汛指引，迅速採取預防性疏散避難措施，切勿逗留河床或前往溪流周邊。
🟡航測直擊疑似新增堰塞湖！面積高達三公頃
根據林業署航遙測分署回報的最新監測情資，林務人員是在 21 日下午執行馬太鞍溪與萬里溪流域的定期空中航測任務時，發現在萬里溪北邊上游（林田山事業區第 96 與 82 林班交界處），疑似因近期地震或山區強降雨影響，新增了一處大規模的土石崩塌堰塞湖。
經過專家透過照片與高精度資訊粗估，目前該堰塞湖的湖體面積已高達約 3 公頃。初步測量數據顯示，該崩塌湖的地點距離萬里溪最近的保全戶約有 22 公里，距離西寶大橋約 24 公里，距離台 9線萬里溪橋則約 27 公里。雖然仍有一定緩衝距離，但因潰決時間可能壓縮在兩天之內，相關防災應變小組已全面進駐戒備，嚴密監控最新蓄水變化。