我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長參選人李四川24日出席新北市環保局工會活動，與第一線清潔隊員及工會幹部面對面交流。針對工會長期關心的勞動權益問題，李四川現場提五大具體承諾，包括提高夜點費、新增早點費、恢復每年免費一次健檢、提升經費汰換老舊垃圾車、因應狹窄路段推動定點收垃圾。李四川指出，自己長年在台北縣及新北市服務，負責工務、水利等相關業務，每逢豪雨、颱風來襲，因為有清潔隊員平時清理側溝、排水設施及維護環境整潔，城市才能度過每一次風災考驗，因此在座每一位環保基層同仁，都是守護城市的無名英雄，要向大家致上最高的敬意與謝意。李四川也表示，先前已與工會進行深入交流，針對工會提出的建議，李四川在現場也具體提出五大承諾，提升第一線環保清潔人員的權益，包括夜點費由120元提高至200元、新增早點費100元，恢復每年免費一次健檢、提升經費汰換老舊垃圾車、因應狹窄路段推動定點收垃圾。在提升基層權益的同時，也提升收運效率與民眾便利性。李四川競辦表示，對於李四川以具體政見改善基層勞動環境，現場數百位環保清潔人員報以如雷掌聲，歡呼聲、凍蒜聲不絕於耳，李四川逐桌致意時，許多環保人員更緊握住李四川的手，高喊「川伯一定要當選！」並紛紛與李四川合影自拍，李四川離場時，眾多環保人員更起身歡呼高喊「凍蒜」，場面相當熱烈。