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立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，美東時間24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，在參加美國國會台灣連線酒會時，和眾議院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）同台會面、合影。韓國瑜致詞時再現韓式幽默，稱台灣的處境就像是和義大利情聖傑可莫·卡薩諾瓦（Casanova）談戀愛的女孩子「只能戀愛，不能結婚」，呼籲美國好朋友幫助台灣，就算沒有明媒正娶，也讓他們參加國際活動。韓國瑜訪美團23日晚間抵達華府，24日隨即展開拜會行程，我國駐美代表處也在聯邦眾議院的朗沃斯辦公大樓（Longworth House Office Building）舉辦美國國會台灣連線酒會歡迎韓國瑜，包括美國前眾議院長裴洛西 （Nancy Pelosi）、眾議院共和黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）、眾議院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）、眾議院院外委會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）、眾院「國會台灣連線」共同主席史丹頓（Greg Stanton）等共33位眾議員都到場。韓國瑜在酒會致詞時說，雖然台灣有這麼多成功的地方，但是台灣在國際上內心非常的孤獨，非常的寂寞。因為沒有一個大國，跟台灣有外交關係，在國際上，幾乎吸一口新鮮的空氣都非常的困難，台灣努力的成就，並沒有獲得國際上相對應參與各種國際組織，使得台灣人的內心，在外交、國際所有上面，我們是非常非常的沮喪、寂寞。韓國瑜表示，每次外國國會議員訪台，稱讚台灣的成就，包括第一島鏈的重要性，又或是半導體產業的成功等，都讓他想到義大利的情聖傑可莫·卡薩諾瓦，因為Casanova每次戀愛都會告訴女孩子，「你好漂亮，讓我魂縈夢牽，我每天想到的都是你。但是，我沒有辦法跟你結婚」韓國瑜說，這就像台灣的處境一樣，世界各國都讚美我們，但是沒有人願意跟我們結婚。換句話說，台灣在國際的處境，只剩下一種感覺，「只能戀愛，不能結婚」。韓國瑜續道，想跟美國眾議員報告，台灣人非常努力，想做一個更好的台灣，也希望能在國際組織跟國際職責義務上，分擔更多的責任。更重要的是，希望交更多的朋友，拜託美國國會議員的好朋友們，幫助台灣。就算世界沒有明媒正娶，沒關係，「讓我們參與國際活動。」韓國瑜說，現在詐騙集團這麼多，迫切的希望加入國際刑警組織；各種航行的安全，我們迫切希望加入國際民航組織；世界各地的公共衛生問題這麼多、疾病傳染這麼多，台灣迫切的希望加入世界衛生組織，這些都希望美國國會朋友來幫助。韓國瑜說沒關係，台美沒有辦法成立正式的外交關係，大家都知道有困難，但是讓台灣在國際組織上能夠展現更多角色、負擔更多的責任，更重要的是，讓長期挫折、失敗感非常嚴重的台灣同胞，深深感覺到，「我們台灣在國際上，還是有行動的自由跟空間。這一點對台灣同胞，非常重要。」