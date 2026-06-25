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高雄市洪姓男子於24日晚間與友人在三民區某KTV聚會後，騎乘普通重型機車沿中山二路北往南方向行駛，行經一心二路口左轉時突然失控自摔，車輛滑行撞擊停放於路旁停車格內之3輛機車，造成多部車輛受損。警方到場處理時發現洪男身上散發酒氣，經實施酒測後，其呼氣酒精濃度超過法定標準值，當場依觸犯《刑法》公共危險罪嫌帶返派出所偵辦。前鎮分局復興路派出所於115年6月25日3時許接獲報案，稱前鎮區一心二路與中山二路口發生交通事故。警方獲報後立即派遣線上警力及交通分隊人員到場處理，迅速完成現場安全維護、交通疏導及事故調查，並依法查辦公共危險案件。警方表示，洪男因一時心存僥倖上路，不僅造成自身手腳擦挫傷及車輛毀損，更波及無辜停放車輛，所幸現場未造成其他用路人受傷。相關肇事原因及責任歸屬，將持續調查釐清。前鎮分局分局長黃元民表示，前鎮分局115年1月迄今已主動取締145件酒駕上路行為，未來除持續加強執法外，也同步啟動溯源查察機制，針對飲酒場所相關管理及勸導措施進行查訪，透過源頭管理與強力執法雙管齊下，降低交通事故風險，維護用路安全。他也呼籲飲酒後切勿駕駛任何交通工具，應善用指定駕駛、代駕服務、計程車或大眾運輸工具返家，切莫因一時方便而付出沉重代價。