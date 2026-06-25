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美濃地區今早已開啟水閘門 以降低淹水災情

溪州抽水站今晨已啟動2台抽水機

若出現土石流紅、黃警戒 將依SOP在2小時內完成撤離作業

受颱風外圍環流影響，高雄今（25）日出現瞬間強降雨，部分山區雨量超過防洪標準，高雄市政府上午啟動三級開設「0625豪雨災害應變中心」。市長陳其邁表示，已要求水利局加強監測抽水站、滯洪池等水利設施運作，並持續掌握中央氣象署及農業部農村水保署資料，特別留意山區是否發布土石流警戒；目前高雄尚未出現土石流紅色或黃色警戒，市府將依降雨變化即時應變。針對山區可能致災風險，高雄市水利局副局長梁錦淵今早說明，美濃地區因前幾天處於乾旱狀態，滯洪設施原本呈蓄洪狀態，上午降雨後已先行開啟水閘門，讓設施發揮滯洪與退洪功能。目前美濃操控水位以泰安橋水位為準，尚未達到洩洪標準，但市府已提早運作，希望降低後續降雨造成淹水災情的風險。有關外界關注溪洲抽水站是否發揮功能？梁錦淵指出，旗山地區自昨深夜至今晨的時雨量一度達104毫米，依照操作SOP，溪洲抽水站已啟動2台抽水機，目前機組運轉狀況正常。至於南洲地區積淹水情形，梁錦淵表示，主要是因為瞬間降雨超過側溝保護標準，導致側溝滿溢。市府上午已聯繫里長前往現場會勘，若發現排水阻塞，將立即排除，盡速減輕積淹水狀況。媒體也詢問是否啟動撤離措施？梁錦淵表示，目前中央尚未發布土石流紅色或黃色警戒，市府已於上午8時30分成立三級應變中心，後續只要中央發布相關警戒，市府將依SOP在2小時內完成撤離作業。陳其邁也強調，市府會持續注意降雨變化及中央資料，隨時掌握可能風險。