台灣今天天氣受到「米克拉」颱風北上最接近台灣、以及滯留鋒面逼近的多重夾擊，氣象署緊急針對台北、新北、台南、高雄、屏東發布大雷雨即時訊息。想避開突如其來的大雨，出門前除了看降雨機率，也可以先打開中央氣象署「雷達回波圖」，透過不同顏色觀察雨帶位置、強度和移動方向，判斷目的地接下來會不會被雨區掃到。
出門前只看降雨機率還不夠，若想知道「現在雨下在哪裡」、「等一下會不會往目的地移動」，中央氣象署的「雷達回波圖」就是相當實用的參考工具。雷達回波圖透過不同顏色呈現降水粒子的反射訊號強弱，民眾只要看懂顏色變化，就能初步判斷雨勢大小，外出前先決定要不要帶傘、是否調整行程。
雷達回波圖是什麼？
根據中央氣象署說明，氣象雷達會發射電磁波，當電磁波遇到大氣中的降水粒子，像是雨、雪、冰雹等，就會反射回來，這些訊號稱為「雷達回波」。氣象署會依照雷達接收到的訊號強度，用不同顏色顯示，進一步製成雷達回波圖。一般來說，反射訊號越強，代表降水強度越強，因此可用來研判降雨強度與分布狀況。
全台有哪些雷達設置點？
中央氣象署資料指出，目前全台已建置7座官方氣象雷達站，分別位於北部的五分山、樹林，中部的南屯，東部的花蓮，西南部的七股，以及南部的墾丁、林園。氣象署說明，由於台灣中央山脈會對雷達觀測造成地形遮蔽，因此透過不同地點的雷達站，可從不同方向觀察進入台灣附近的雲系，形成較完整的觀測網，涵蓋台灣周圍約460公里範圍。
氣象署官網雷達回波頁面也提供動態顯示功能，可查看最近1小時、2小時、3小時或6小時的雷達回波變化，民眾可透過連續動畫觀察雨帶移動方向。
雷達回波圖顏色怎麼看？藍、綠、黃、紅代表雨勢不同
▪︎沒顏色：通常代表當下附近沒有明顯降雨。
▪︎藍色：代表空氣可能較潮濕或回波較弱。
▪︎綠色：可能有小雨，建議準備雨具。
▪︎黃色：一般降雨程度，若外出可多安排室內活動。
▪︎紅色、紫色：雨勢加劇，最好提高警覺、避免冒雨前往。
氣象署科普資料也進一步說明，雷達回波強度可用dBZ表示，15至20dBZ有降雨可能，20至30dBZ為較小雨勢，30至40dBZ為中等雨勢，超過45dBZ則屬於較強雨勢；顏色越接近橘紅或紫色，通常代表回波越強、降雨強度越大
雷達回波圖判斷短時間的降雨變化
雷達回波圖不是長時間天氣預報，較適合用來判斷未來約1到3小時內的降雨趨勢；若要看今天整天、明天或未來一週會不會下雨，仍要搭配氣象署的天氣預報、定量降水預報、劇烈天氣監測或特報資訊。
氣象署提醒，降水粒子會隨風移動，因此雷達約每10分鐘蒐集一次反射訊號，民眾可選取一段時間觀看連續回波動畫，從動畫變化觀察雨帶是否往北、中、南各地移動，以及雨勢可能變大或減弱。
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根據中央氣象署說明，氣象雷達會發射電磁波，當電磁波遇到大氣中的降水粒子，像是雨、雪、冰雹等，就會反射回來，這些訊號稱為「雷達回波」。氣象署會依照雷達接收到的訊號強度，用不同顏色顯示，進一步製成雷達回波圖。一般來說，反射訊號越強，代表降水強度越強，因此可用來研判降雨強度與分布狀況。
全台有哪些雷達設置點？
中央氣象署資料指出，目前全台已建置7座官方氣象雷達站，分別位於北部的五分山、樹林，中部的南屯，東部的花蓮，西南部的七股，以及南部的墾丁、林園。氣象署說明，由於台灣中央山脈會對雷達觀測造成地形遮蔽，因此透過不同地點的雷達站，可從不同方向觀察進入台灣附近的雲系，形成較完整的觀測網，涵蓋台灣周圍約460公里範圍。
氣象署官網雷達回波頁面也提供動態顯示功能，可查看最近1小時、2小時、3小時或6小時的雷達回波變化，民眾可透過連續動畫觀察雨帶移動方向。
雷達回波圖顏色怎麼看？藍、綠、黃、紅代表雨勢不同
▪︎沒顏色：通常代表當下附近沒有明顯降雨。
▪︎藍色：代表空氣可能較潮濕或回波較弱。
▪︎綠色：可能有小雨，建議準備雨具。
▪︎黃色：一般降雨程度，若外出可多安排室內活動。
▪︎紅色、紫色：雨勢加劇，最好提高警覺、避免冒雨前往。
氣象署科普資料也進一步說明，雷達回波強度可用dBZ表示，15至20dBZ有降雨可能，20至30dBZ為較小雨勢，30至40dBZ為中等雨勢，超過45dBZ則屬於較強雨勢；顏色越接近橘紅或紫色，通常代表回波越強、降雨強度越大
雷達回波圖判斷短時間的降雨變化
雷達回波圖不是長時間天氣預報，較適合用來判斷未來約1到3小時內的降雨趨勢；若要看今天整天、明天或未來一週會不會下雨，仍要搭配氣象署的天氣預報、定量降水預報、劇烈天氣監測或特報資訊。
氣象署提醒，降水粒子會隨風移動，因此雷達約每10分鐘蒐集一次反射訊號，民眾可選取一段時間觀看連續回波動畫，從動畫變化觀察雨帶是否往北、中、南各地移動，以及雨勢可能變大或減弱。