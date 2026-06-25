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瑞典將在世界盃F組小組賽最後一戰對上日本，主帥波特（Graham Potter）出席賽前記者會時坦言，這絕對會是一場艱難比賽，波特表示，日本是一支讓他印象非常深刻的球隊，陣容長期磨合，球員很清楚彼此該做什麼，也非常理解球隊整體打法，「我非常尊重他們，我們的球員當然也知道這一點。」瑞典目前小組賽踢完前兩戰，戰績為1勝1敗，仍有機會爭取晉級淘汰賽。波特表示，球隊狀態並非外界想像中那麼糟，但確實有必須改善的地方，尤其是面對像日本這樣組織成熟、節奏穩定的對手時，瑞典必須比上一場做得更好。他強調，球隊防守端需要提升，同時也要製造威脅，因為進攻是打亂對手節奏的重要方式。談到上一場開局陷入被動，波特認為球員並不是故意保守，只是在面對強隊與早早失球時，心理層面受到影響。他指出，瑞典是一支仍在學習、相對年輕的球隊，在世界盃這樣的大舞台上，難免會遭遇壓力與挫折，但重點是如何從中學習。他說：「我們在世界盃，面對的是非常好的球隊，這對所有人都是巨大挑戰，但我們也應該感激這樣的機會，因為它能幫助球員和教練成長。」至於是否會調整先發陣容，波特沒有給出明確答案，只表示「也許」。他認為，先發球員固然重要，但替補球員同樣能改變比賽，因此教練團必須在陣容中找到正確平衡。談到伊薩克（Alexander Isak），波特肯定他在進攻端表現出色，也很適應目前角色與位置，不過全隊仍必須在防守端做出更好回應，避免重蹈上一場比賽的覆轍。波特也談到球隊心態，他表示目前瑞典全隊氣氛相當正面，每個人都準備好提供幫助，自己也為球員面對壓力與消化比賽結果的方式感到驕傲。被問到小組出線形勢時，他坦言很難預測最後一輪會需要什麼結果，因此不會花太多時間猜測其他可能性，而是專注在眼前對日本的比賽，「我們需要一個結果，而我們有機會晉級世界盃淘汰賽，這非常令人興奮。」