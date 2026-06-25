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九州北部恐現線狀降水帶 豪雨將持續至夜間

米克拉逼近沖繩 先島群島率先迎暴風雨

共伴效應發威 暖濕氣流與北風交會增強雨勢

今年第7號颱風「米克拉」（Mikura）持續朝日本接近，雖然颱風中心尚未登陸本州，但受颱風外圍環流、梅雨鋒面及溫帶低氣壓共同影響，日本西部及東部已出現大範圍降雨，日本氣象廳警告，九州北部恐形成線狀降水帶，局部地區降雨恐急遽增強，土石流及淹水風險大幅升高。日本氣象單位指出，25日梅雨鋒面上伴隨低氣壓向東移動，導致西日本與東日本廣泛地區出現劇烈降雨。其中九州北部情勢最為嚴峻，上午可能形成線狀降水帶（線狀降水帯），短時間內降下驚人雨量，災害風險將迅速升高。氣象專家提醒，入夜後活躍雨雲帶恐再度發展，強降雨可能持續至夜間，民眾應提高警戒，避免前往山區、河川及低窪地區。受到豪雨影響，九州北部部分地區目前土石流災害警戒等級已明顯升高，相關單位呼籲居民隨時留意避難資訊。另一方面，米克拉正逐步接近沖繩先島群島，當地天氣將快速惡化。預估最大瞬間陣風可達每秒30至35公尺，將出現暴風雨；沖繩本島自25日晚間起也可能出現警報等級強風。日本氣象廳預估，米克拉最快將於27日前後對西日本至東日本帶來更明顯影響。至於今年第8號颱風「無花果」雖預計北上後減弱為熱帶性低氣壓，但殘留的旺盛對流雲系仍將靠近本州，形成與7號颱風「雙重夾擊」的局面，週末各地降雨恐進一步增強。台灣氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析指出，由於「共伴效應」，即颱風外圍暖濕氣流與溫帶低壓南下的北風，在日本西部上空交會輻合，容易形成發展旺盛的強降雨帶。粉專提醒，25日至26日須特別留意強降雨的地區包括九州北部（福岡、佐賀、北九州）、山陽地區（下關、廣島、瀨戶內）、山陰地區（鳥取、米子、島根）、關西地區（神戶、姬路、京都、大阪）及四國（高知、松山、香川）等地，不排除出現致災性豪雨，呼籲旅居或前往當地的民眾隨時掌握最新天氣資訊，並留意道路、鐵路及航班等交通狀況。氣象專家提醒，未來幾天日本降雨將具有持續時間長、局部雨勢猛烈的特性，尤其週末適逢颱風與熱帶低氣壓共同影響，各地須嚴防豪雨、土石流、河川暴漲及低窪地區淹水等災害。