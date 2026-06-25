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揭《鐵拳教育》金句 凌濤：霸凌必須查下去

隨著年底九合一大選步步進逼，高雄市長選戰早已打得火熱，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，國民黨參選人柯志恩獲得46.8％支持度，民進黨候選人賴瑞隆則為42.0％，雙方差距達4.8個百分點，引發外界關注。對此，國民黨桃園市議員凌濤狠酸，賴瑞隆的焦慮感顯然浮上檯面，只能倉促對外回應《鐵拳教育》所帶出的霸凌防治議題，但相關說法依舊蒼白無力，顯然已被市民看穿。凌濤表示，國人之所以對《鐵拳教育》的劇情深有共鳴，正是因為近年校園霸凌事件頻傳，甚至連第一線教師也長期承受霸凌、濫訴及行政壓力。而這份民調也顯示，高達70.2％的受訪者認為高雄校園安全問題嚴重。賴瑞隆的兒子過去曾身陷校園霸凌爭議，然而除了閃躲質疑、封鎖市民留言之外，至今看不到賴瑞隆對校園安全提出更具體、更完整的政策主張。「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」凌濤直言，現行校事會議正是許多教師揮灑教育熱忱的阻礙，不僅無法預防老師遭惡意檢舉、濫訴，甚至成為對老師「有罪推定」、使人身心俱疲的制度，本該展現熱情、作育英才的教師只好「防禦式教學」，最終讓教育環境成為「大人害怕小孩」的扭曲現象，當越多老師感到無助、疲憊，不再願意承擔大人的角色，孩子也不可能得到正確的引領、踏上正途。凌濤續指，至今市民對於霸凌者，以及其背後掌握權力者所造成的陰影，依然揮之不去。但劇中的金句「教權，是最後一道防線」、「因為你垮了，你的兒子才會倒下」，更提醒大家必須堅持一件事：霸凌事件必須查下去。唯有讓所有霸凌仔及其背後的靠山，在2026年底選戰中遭到市民唾棄、接受挫敗，才能阻止更多人成為下一個受害者。最後，凌濤也強調，自己一向主張桃園「霸凌零容忍」，不僅要打造對師生友善的教育環境，也要替基層公務員減壓、釋壓。保護老師、保護學生，也保護所有努力為城市打拚的公務員免於霸凌、免於恐懼。要做到這一點，必須靠大家共同淘汰不適任公共事務的參選人。