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立法院長韓國瑜訪美團在美東時間24日拜會美國國會，並和眾議院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）同台會面、合影。韓國瑜致詞時當著33位眾議員，細數台灣有四大驕傲，包括半導體跟高科技製造世界第一；身上穿的衣物、運動的籃球、腳踏車等也都是冠軍；中小企業等隱形冠軍，以及台灣是民主燈塔，隨後他說他問裴洛西有多少記者採訪美國眾議院，她說看起來1000位，但台灣卻有2100位，此時裴洛西面露驚訝，轉頭看向駐美大使俞大㵢，更輕喊一句「哇！」。韓國瑜指出，台美雙方貿易光在去年2025年就高達了2,560億美金。而今年頭六個月，又比去年同期增長58%，所以可以判斷，2026年一定是台美雙方貿易大豐收的一年。美國目前為止是台灣最重要第一大的外交夥伴，而台灣是美國第四大的貿易夥伴，這樣子一個增長，是值得台美雙方政府跟人民大家來慶祝，希望雙方的經貿會持續、持續的蓬勃發展。韓國瑜說台灣有四點值得驕傲的地方，包括半導體跟高科技的製造、晶圓製造全球第一；第二、身上穿的衣服、鞋子、襪子、帽子、運動的籃球、足球、皮球、腳踏車、喜歡的釣魚的魚竿、騎的腳踏車，所有台灣都是全世界基本上都是冠軍。韓國瑜續道，台灣的中小企業等看不見的隱形冠軍也是台灣值得驕傲跟自豪的，而第四點台灣值得驕傲的就是「我們是民主的燈塔。這個世界上印度人跟中華民國大概都是在15億左右，但是台灣是所有華人世界裡面民主的燈塔，而且大家全世界的華人都在關注台灣民主的發展，台灣民主備受矚目」。韓國瑜說，有一個數字可以代表他講話的真實性。不曉得裴洛西議長，可以告訴多少新聞記者、網路工作者採訪美國的眾議院？同樣的問題，他問過英國的國會議長，大概30個吧。問過法國，大概50個吧。那今天問到裴洛西議長，她說是1,000位，此時裴洛西補充說「看起來像1,000」。韓國瑜續道，台灣立法院登記的採訪記者跟網路公眾工作者，請各位猜猜看有多少人？有2,100位。所以台灣的民主發展，所有全世界的華人跟關心台灣的朋友，都在重視台灣立法院。他常講一句話，一個國家的經濟看股票，看台灣的經濟看股票，看台灣的政治，要看台灣的立法院。而裴洛西聽到台灣採訪立法院記者有2100位時相當詫異，更轉頭看向一旁的駐美大使俞大㵢，輕喊一句「哇！」