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立法院長韓國瑜率團訪美，他24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）公開會面，眾院共和黨議員蒂法尼（Tom Tiffany）更表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（25）日表示，此項說法代表台美之間關係越來越緊密。韓國瑜24日拜會美國國會，在出席美國國會台灣連線酒會時呼籲美方繼續支持台灣參與國際社會，指台灣在國際上的處境就像是只能戀愛，不能結婚。民進黨團上午舉行輿情記者會，對於蒂法尼言論，莊瑞雄表示，此項說法代表台美之間關係越來越緊密，黨團也注意到，韓院長的講法很幽默、有創意，形容台美之間好像「只能戀愛，不能結婚」，這也點出台美之間或台灣在國際社會裡，因中國因素造成的困擾，但美方期待賴清德訪美，相信就是對台灣的一個善意。莊瑞雄提到，台灣在國際社會裡，與民主價值相同的夥伴，建立起非官方的關係，這當然很無奈，倒也不是說「只能戀愛，不能結婚」，因為國際上外交不是婚友社，有時候跟更多人交往，台灣能對對國際社會做出很大的貢獻。莊瑞雄感嘆，台灣在交很多好朋友時，有人會跑出來破壞、阻止，但從美方國會議員的講法能看出來，連美國都期待加大與台灣進一步的交流，更期待賴總統有一天能對台美之間的外交關係做出突破。