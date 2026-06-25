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▲水利署發布最新警戒圖，台北內湖、士林、南港與北投區全面破防慘飆一級紅燈，低窪路段請民眾嚴防積水。（圖／翻攝水利署）

▲全台最新時雨量排行，台北內湖碧湖國小飆破79.5毫米奪冠，強降雨已超越都會排水防汛上限。（圖／翻攝自水利署）

大台北通勤族快改道，雷雨彈大暴走！受米克拉颱風外圍雲系與強烈對流突襲，經濟部水利署於今（25）日發布最新緊急淹水通報。台北市核心防線集體破防，內湖區、士林區、南港區、北投區當場慘飆「一級警戒」紅燈，低窪路段已開始積水，內湖碧湖國小測站時雨量更瘋狂飆破 79.5 毫米。根據水利署最新密集監測，劇烈強降雨對流胞正死死鎖定大台北狂轟。目前代表已經開始積淹水、或 1 小時內將面臨滅頂威脅的「一級紅燈」區域急劇擴大，臺北市最新淹水警戒黑名單如下，請出門在外的台北市民務必提高警覺、即刻避災：一級警戒（紅燈區域，現正積淹水）：內湖區、北投區、士林區、南港區。二級警戒（黃燈區域，防範積淹水）：中山區。大台北這場雨完全是用「灌」的！根據氣象署最新數據，台北市內湖區碧湖國小測站已測得每小時 79.5 毫米的致災性短延時強降雨，新北市國道一號五堵路段也飆出 78 毫米。中央氣象署過去曾示警指出，大台北都會區的最高排水系統設計上限僅約 78 毫米，目前內湖與大直一帶的降雨強度已全面超越城市防汛極限，市區道路、地下道與地勢低窪處在數分鐘內極易引發嚴重積水，行車通勤請務必放慢車速、注意安全。