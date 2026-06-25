米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，南台灣雨勢猛烈，中央氣象署表示，今（25）日上午11時將啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強預報作業」，提供降雨情形、發布雷雨狀況、縣市雨量情形，目前「豪雨特報」持續發布中，周日起雨勢才會逐漸好轉，下週二回歸高溫炙熱的天氣。
氣象署說明，啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」期間，將在每日上午10點30分、下午3點30分及晚上8點30分舉辦「豪雨加強作業記者說明會」，待較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業解除後，例行天氣將恢復早晚各一次天氣預報。
⚠️豪雨特報
📌影響時間：25日上午至26日晨
📍超大豪雨：屏東縣
📍大豪雨：高雄市、恆春半島
📍豪雨：北海岸、臺北市、新北市、臺南市
📍大雨：基隆市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺東縣山區、澎湖縣、馬祖地區
氣象署說明，今（25日）隨著第7號颱風沿臺灣東部外海北上，且由於鋒面接近及西南風增強影響，臺灣南部地區降雨最為劇烈，有持續性陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨等級以上降雨發生，下半天隨著風向角度的變化，配合地形及降雨輻合區之改變，下半天之後顯著性降雨亦可能轉移或擴散到其他地區；今日中部以北及東北部地區也有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區亦有局部大雨發生的機率，戶外活動應攜帶雨具；溫度方面，因雲多且下雨，各地高溫略降，呈現南低北高的情形，高溫介於30至33度之間，至於各地低溫約25至27度。
周五、周六鋒面影響，西半部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨、午後山區有短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率；周日、下周一南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨；下周二、下週三各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
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⚠️豪雨特報
📌影響時間：25日上午至26日晨
📍超大豪雨：屏東縣
📍大豪雨：高雄市、恆春半島
📍豪雨：北海岸、臺北市、新北市、臺南市
📍大雨：基隆市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺東縣山區、澎湖縣、馬祖地區
周五、周六鋒面影響，西半部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨、午後山區有短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率；周日、下周一南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨；下周二、下週三各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。