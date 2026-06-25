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▲大元相隔13年再與嚴藝文合作，大讚她從演員轉型為導演後依舊保有熱情，直呼能參與演出是圓夢。（圖／翻攝自threads＠dayuanlin）

由嚴藝文執導的台劇《欠妳的那場婚禮》近日熱播，劇情引發不少討論，就連客串演出的藝人也陸續分享拍攝幕後花絮。女星大元（林艾璇）昨（24）日在社群發文，透露自己在劇中飾演《娛樂100》特派記者「溫妮」，還笑稱自己是「捲髮大奶妹代表」，幽默發言讓粉絲笑翻。大元分享拍攝花絮表示，自己在《欠妳的那場婚禮》中客串幾場戲，飾演《娛樂100》特派記者溫妮，「也是捲髮大奶妹代表。」她笑說，雖然戲份不多，但拍攝過程玩得非常過癮，甚至直呼「還想繼續演下去」。她也透露，這次是相隔13年再度與嚴藝文合作，對方從演員轉型為導演後，依舊保有熱情與親和力，只是多了幾分導演該有的威嚴，讓她相當佩服。大元表示，自己一直都是嚴藝文的粉絲，認為對方的作品總是溫暖、真實又充滿幽默感，還能不時戳中觀眾內心，引起強烈共鳴。她坦言，能夠和這麼優秀的導演及演員合作，是一件非常幸福的事情，也算圓了自己的一場夢。大元也感謝嚴藝文給她展現不同面向的機會，並笑說自己最近每天都和身邊朋友討論《欠妳的那場婚禮》劇情，還喊話：「還沒看的朋友真的要趕快跟上，不然不能用力討論真的好辛苦。」再度替新劇催出一波話題。