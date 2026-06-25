韓國隊只要獲勝或平手即可直接晉級。南非隊則需獲勝、且捷克隊輸球或平手，才可直接晉級。

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2026年北美世界盃小組賽A組迎來關鍵戰役，韓國隊對陣南非隊。在攸關晉級資格的生死戰中，韓國隊總教練洪明甫做出驚人決策，將當家球星孫興慜排除在先發陣容之外。這是孫興慜自2010年以來，首次在世界盃舞台上無法以先發身份登場，中斷了他連續12場的世界盃先發紀錄。南非在下半場取得領先，有機會直接以分組第二晉級，讓人跌碎眼鏡。這場比賽開打前，孫興慜在本屆世界盃前兩場小組賽中表現掙扎，不僅遲遲未能打開進球帳戶，甚至在前一場比賽中繳出「0射門」的慘澹數據，遭到韓國球迷在網路上猛烈批評，質疑其狀態與戰術適應性。面對小組賽最後一輪的關鍵戰役，洪明甫決定大膽變陣，將身為隊長的孫興慜放在替補席上，改由吳賢揆等人擔綱進攻大任。當球場播報員念出先發名單中沒有孫興慜時，現場球迷傳出一陣驚呼；直到下半場，當孫興慜穿戴上隊長袖標、準備換人上場時，全場響起了當晚最大聲的歡呼，足見其在韓國球迷心中不可撼動的領袖地位。上半場雙方互交白卷，韓國隊在進攻端表現雖稍有起色，但面對南非頑強的防線，始終缺乏致命一擊。下半場開始後，洪明甫試圖透過換人扭轉局面，孫興慜也在比賽中段披掛上陣，試圖帶領球隊搶下晉級門票。然而，比賽在第63分鐘風雲變色。南非隊發動了一次教科書般的精采反擊，藉由姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）的精準長傳與莫雷米（Tshepang Moremi）的銜接，馬塞科（Thapelo Maseko）在禁區內冷靜破門，協助南非以1：0取得領先。這顆進球讓蒙特雷體育場的南非球迷陷入瘋狂，也讓A組的出線局勢瞬間變得撲朔迷離。與此同時，同組的另一場賽事中，墨西哥以2：0領先捷克。對於韓國隊而言，這場敗仗讓晉級之路蒙上陰影。按照賽前預測，韓國隊原先有高達80%的機率以分組第二晉級32強，若輸給南非，加上捷克隊同樣面臨淘汰危機，小組排名的變數劇增。