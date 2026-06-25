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電子煙影響青少年腦部 國健署長：屆時有一個月緩衝期

近日毒駕頻傳，為加強防範毒品，行政院會今（25）日將通過「刑法」、「刑法施行法」與「菸害防制法」修法，未來持有會直接沒入，同時處最高10萬元罰鍰。國健署長沈靜芬強調，必要的管制手段是需要的。因為「罰則太低的時候沒有嚇阻的作用。」行政院今日將拍板，未來只要持有電子煙會直接沒入，並處3萬元至10萬元罰鍰；另外針對刑法毒駕、酒駕等不能安全駕駛罪累犯，5年內再犯者不得假釋。沈靜芬今（25）日出席「114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」成果分享會，會前接受媒體聯訪時提到，電子煙已經成為吸食部分毒品的載具，因此為了強力控管，罰則部分要提高。沈靜芬說，除了持有必須要沒入之外，在使用跟持有電子煙的行政罰罰鍰也提高到3至10萬；針對製造、輸入、販賣、供應電子煙等，會根據行為嚴重度及造成的危害、物品數量等，納入刑度考量，可處1年以上、7年以下的有期徒刑。沈靜芬提到，電子煙除了影響青少年正在發育的腦部，還有長期致癌、心血管疾病等風險，除了規勸青少年不要因為好奇而使用，「必要的管制手段是需要的」。她說，罰鍰太低而沒有嚇阻作用，年輕人會因為好玩、認為無害就使用。後續法案送入立法院審議過後，經總統發布，會有一個月的緩衝期。為防止新法上路民眾措手不及，沈靜芬表示，在緩衝期不會有罰則，經過規劃回收方式，也希望持有者可以自動拋棄這類違法物品。至於稽查人力，沈靜芬表示，每年都有編列相關預算至地方衛生局稽查，去年指定菸品上市後，稽查量也比以往更高，目前有編列足夠預算及人力。沈靜芬也呼籲，販菸場所不要販賣菸品給20歲以下青少年，也盼從源頭阻斷，現行電子煙基本上都是透過網際網路販售，因此加重前期的罰則，就是希望從源頭阻斷，不要造成後面一直稽查、又冒出新東西。