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副秘書長傳聞延燒 邱于珊強調拒絕任何交換

民眾黨台中市北屯區議員參選人邱于珊日前指控，自己在黨內民調大幅領先對手，卻遭台中市黨部主委陳清龍要求退選。陳清龍則澄清是基於多年交情，向她說明市黨部掌握的民調顯示選情落後，並共同探討有利民眾黨勝選的各種可能性。隨著地方盛傳，陳清龍曾以中央黨部副秘書長職位作為交換條件，希望她退出選戰，邱于珊今天再度發文強調，自己絕不接受任何利益交換，堅持參選到底。繼前天公開發文指控遭勸退後，邱于珊今（25）日上午再度吐露心聲。她表示這段期間經歷人生最沉重的離別，母親重病離世，她在醫院陪伴超過一個月，被迫暫時停下競選腳步。當看著其他人持續向前衝刺，自己卻困在原地，內心承受極大壓力，但她從未想過放棄，即使起跑點落後，也會用十倍努力追回失去的時間。地方政壇近來盛傳，陳清龍曾以中央黨部副秘書長一職作為條件，希望換取邱于珊主動退選。對此，陳清龍日前表示，自己是基於年底選戰整體布局考量，攜帶市黨部針對北屯區所做的民調資料，與邱于珊深入交換意見，對於私下坦率對話遭公開感到相當遺憾。不過，外界仍質疑，若無高層授意，地方黨部主委是否有能力以中央黨部幹部職位作為談判籌碼，相關傳聞持續在地方政壇發酵，也讓民眾黨北屯區提名風波再添爭議。邱于珊今天的發文內容，被外界解讀為間接回應相關傳聞。她強調，自己是透過台灣民眾黨民調機制公平勝出的參選人，因此在此鄭重聲明，「絕不接受主委勸退，也絕不接受主委任何利益交換」。她表示，投入選舉從來不是為了個人利益，更不是為了「檯面下的政治交換」，而是為了支持她的選民，以及她深愛的北屯這片土地。