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金州勇士隊在今年的NBA選秀大會上，意外成為全美社群的焦點。在選秀會進行期間，現場鏡頭捕捉到勇士隊選秀室內，總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與大老闆拉卡伯（Joe Lacob）似乎在自家首輪籤開選前幾分鐘發生激烈爭執，影片瞬間在網路上瘋傳。勇士最終以第11順位選進心儀的長人倫德伯格（Yaxel Lendeborg），但那段爭吵的畫面讓外界紛紛猜測，兩人對人選是否出現分歧。對此，總經理鄧利維在選秀後的記者會上，終於公開了當時的真實內幕。先前鄧利維曾開玩笑說兩人在選秀室內是在爭論「高爾夫球」，不過在今日選秀完整結束的記者會上，他終於給出了完整且誠實的解釋，坦言這只是一場因為「選秀計時」而引起的時間觀念爭執。鄧利維還原當時狀況表示：「其實真的沒發生什麼大事。但當選秀輪到你、計時開始倒數時，你的電話就會響個不停。我們很清楚在第11順位就是要選倫德伯格，他就是我們要的人。但身為總經理，你總會想把時間用滿，去過濾所有的交易電話，確保自己沒有漏掉任何主動送上門、且很有價值的驚喜大交易。所以我們當時只是在做這件事。」鄧利維接著笑著爆料老闆的急性子：「當時他坐在那直喊：『拜託，快點！我們直接把人選下去就對了！』而我轉過去對他說：『喬，我們還有時間啊，聯盟給了我們足夠的5分鐘。』他當時只是因為太想要倫德伯格，變得很焦慮。但好消息是，因為當時就是我們的選秀時間，根本沒有其他球隊能橫刀奪愛，所以我更傾向保持耐心、把時間拖滿。」鄧利維希望跑完完整的5分鐘選秀時間，以防有其他球隊提出無法拒絕的重磅交易籌碼；而拉卡伯則希望加速程序以確保心儀的新秀入袋。兩人純粹是戰術思考上的激辯，並非管理階層鬧內鬨。這段影片之所以會引爆如此海量的討論，在於勇士球迷近年對鄧利維制服組的「信心危機」。自從鄧利維接掌總管以來，勇士隊的幾次補強操作大多以失敗或反效果收場，導致球迷對他的調度極度敏感。當看到他與老闆在電視上公開大吵，粉絲第一時間紛紛崩潰，質疑球隊內部權力風暴已經失控。雖然選秀的風波暫告一段落，但這鄧利維即將迎來生涯最嚴峻、壓力破表的休賽季。當家超級巨星柯瑞（Stephen Curry）上賽季健康時依然展現出神入化、不減當年的超級巨星身手，然而勇士管理層近年卻完全無法在他職業生涯的尾聲，為他打造一套具備爭冠實力的陣容。眼看老將格林（Draymond Green）的身手已逐漸淡出全明星級別，而被寄予厚望的巴特勒（Jimmy Butler）新賽季又因傷預計至少缺席半個賽季，勇士的爭冠前景蒙上巨大陰影。