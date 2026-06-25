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▲全台「亞洲資產管理中心」首座「資產管理專區」，前金區公辦都更基地即位於「高雄專區」。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運R17世運站東側A5街廓公辦都更案，高市府今年4月底與日勝生集團完成簽約，預計11月動工。（圖／高市府捷運局提供）

▲苓雅清潔隊舊址公辦都更案，將打造400戶、1200人口數的住宅，總投資金額達55.67億元。（圖／高市府捷運局提供）

高市捷運局近年來積極主導多項捷運土地開發及公辦都市更新案，指標性都更案包含近期簽約的前金區後金段案、世運站A5案，以及苓雅清潔隊案等，捷運局長吳嘉昌表示，高市府透過活化公有土地，開發後收益全數挹注捷運建設基金。高市府5月底與最優申請人春福建設簽約，「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都更案，規劃地上30層、地下5層的住商大樓，因基地位於「亞洲資產管理中心—高雄資產管理專區」範圍內，行政院宣示，打造高雄亞洲資產中心，成為亞洲納斯達克，因此本案鼓勵低樓層做商業使用，提供多元化金融服務，並結合全台首座資產管理專區，以綠色金融科技為主題，透過群聚金融科技領域，提供創新合作與發展機會，開發後收益挹注捷運建設經費。吳嘉昌表示，本案基地位於O4捷運前金站西南側，距離捷運站步行距離僅250公尺，土地面積3274平方公尺，使用分區為第四種商業區，使用項目比照一般商業區，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，設計容積可達法定容積1.5倍，預計興建總樓地板面積約42,522平方公尺（不含停車位約12,885坪），總投資金額估計達53億元、總銷售金額約79億元，市府分回約25億元，將全數挹注高雄捷運四線齊發的建設經費。捷運局表示，考量高雄市中正路過去一直是高雄重要金融街的產業群聚效益，因此市府將中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區為範圍，劃定為全台「亞洲資產管理中心」首座「資產管理專區」，本次公辦都更基地即位於「高雄專區」內，截至去年7月，金管會已核准23家銀行、投信投顧及保險業進駐，開放跨境金融服務、金融資產組合融資 (Lombard Lending)、保單及保費融資新商品、家族辦公室等32個項目，並以國際市場為目標，進一步吸引資產管理產業、法律稅務專業機構與新創業者等進駐高雄。捷運R17世運站東側A5街廓公辦都更案，高市府則於4月底與日勝生集團完成簽約，預計11月動工，2030年底完工，後將提供A級商辦及員工住宅供半導體、AI產業進駐使用，低樓層更可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站，打造串聯半導體S廊帶的科技商務核心。吳嘉昌表示，本案基地面積約13,884平方公尺（約4,200坪），屬第二種商業區，法定容積率300%、建蔽率50%，開發規劃以三棟建築為主體，其中包含地上18層企業安家住宅，提供7至32坪多元戶型，出租台積電及相關供應商員工居住使用，並設置健身房、閱覽室及共享生活設施，支援科技人才在地就業與生活需求；以及地上21層的產業辦公棟及三層樓商業設施，引進餐飲與零售機能，營造完整生活服務場域，強化企業總部與研發營運機能。本案總投資金額中，實施者投資約88.5億元，並申請都市更新容積獎勵50%，包含耐震設計及銀級以上綠建築與智慧建築標準等。另捷運局推動的苓雅清潔隊公辦都更案，基地位於三多二路和和平一路口，面積3,452平方公尺，隆大將投資55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，打造鄰近輕軌五權國小站、三多商圈的地標型建築，並將規劃完善公共服務設施、商業營業空間的優質住宅。吳嘉昌表示，本案基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後將增加400戶、1200人口數之輕軌使用量，另因底層設置商業店鋪及公益設施，亦可鼓勵市民利用輕軌前往，此外市府可分回權利價值權利金挹注捷運建設經費，是高雄市實踐TOD城市的典範之一。本案的公共與公益設施，包含室内270坪日間照顧中心及室内150坪環保局辦公室等，提供長輩白天的照護服務，包括生活照顧、餐飲服務、交通接送、健康促進活動、文康休閒活動，讓長輩在日間也能獲得專業的照顧和豐富的社交生活，並捐贈一座Ubike2.0車站，以落實大眾運輸導向之捷運城市政策。