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▲王子、粿粿出軌不避諱親友，婚外情判賠百萬，兩人不倫戀成法律認證。（圖／IG@meigo.c）

▲范姜彥豐在遭戴綠帽之後首度登上綜藝節目，談到這一年以來的心境轉變與心酸。（圖／翻攝自小姐不熙娣YT）

藝人范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波持續受到關注，日前雙方侵害配偶權官司已告一段落。近日范姜彥豐登上小S（徐熙娣）的節目《小姐不熙娣》，也是婚變事件後首度公開受訪。他坦言，那段時間最痛苦的不是事件本身，而是「沒有辦法把真相講出來」，更因網路謠言及外界誤解，讓他一度不想出門，直言：「信任整個崩塌。」如今談起感情，他也鬆口表示：「現階段對感情不會有任何期待。」節目中，小S問及是否已經走出婚變陰霾，范姜彥豐坦言事情雖然已經發生，但最難熬的是當時無法把真相完整說出口，加上網路充斥各種謠言及媒體捕風捉影，讓他承受極大壓力。范姜彥豐透露，當時甚至有人在網路上指稱他帶女生回家，各種未經證實的傳聞讓他備感疲憊，「真的很累，心很累。」他也坦言，在遭逢婚變後，自己最大的感受就是「信任整個崩塌」，那段時間甚至連門都不想出。節目中，來賓曲家瑞透過繪畫心理分析范姜彥豐的畫作，認為他渴望感情、內心仍藏著許多情緒，也相當保護自己。當小S詢問他是否還期待下一段戀情時，范姜彥豐則毫不猶豫表示：「現階段其實對感情不會有任何期待。」他也坦言，曲家瑞對畫作的解析相當貼近自己目前的心境。面對小S鼓勵要重新振作，范姜彥豐則表示，自己必須堅強站起來，「在面對失去跟破碎之後，要堅強地站起來，再次面對大家，是一件不容易的事情。」