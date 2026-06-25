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蘇格蘭在美加墨世界盃C組小組賽最終戰以0：3不敵巴西，吞下小組賽第2敗，晉級形勢瞬間陷入危機。賽後總教練克拉克（Steve Clarke）難掩失望，坦言球隊恐怕已經走到旅程盡頭，並坦言：「我想我們要回家了。」此役蘇格蘭面對巴西強大的進攻火力明顯招架不住，防線多次出現漏洞，也讓比賽很快失去懸念。維尼修斯（Vinícius Júnior）單場梅開二度，庫尼亞（Matheus Cunha）下半場再補上一球，最終幫助巴西以3球差距完封蘇格蘭，也以C組第一之姿挺進32強。克拉克賽後受訪時坦言，蘇格蘭原本在開局階段還能維持比賽節奏，但隨後的失誤讓局面急轉直下。他表示：「前幾分鐘我們還能穩住，但之後犯了不該犯的錯。在這種層級的比賽裡，一次錯誤就可能等於把勝利送給對手，整晚對我們來說都變得非常漫長。」面對巴西與摩洛哥等世界強權，克拉克也感受到蘇格蘭在身體條件、技術細膩度與比賽強度上的落差。他認為，這次世界盃經驗對蘇格蘭足球是一記警鐘，「當你看到巴西和摩洛哥球員展現出的力量、速度與技術，就會明白我們必須改變。我們需要培養更多能夠在世界舞台競爭的年輕球員，這是我們必須正視的現實。」克拉克也特別感謝遠征美國的蘇格蘭球迷。他表示，能讓球迷踏上世界盃舞台，是這批球員努力換來的成果，「不要忘了，是這些球員把蘇格蘭球迷帶到美國。如果不是他們的付出，我們現在可能只能坐在電視前看比賽。球迷珍惜這段旅程，也珍惜這些球員帶來的夢想，這對我們來說非常重要。」蘇格蘭晉級32強仍保有一線生機。球隊小組賽以1勝2敗、累積3分積分，目前只能等待其他小組結果，爭取以8支「戰績最佳第三名」之一的身分搭上淘汰賽末班車。