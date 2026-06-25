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世界盃分組賽A組最終順位表

排名 球隊 戰績（勝-和-敗） 積分 備註 1 墨西哥 🇲🇽 3勝 0和 0敗 9 晉級 32 強 2 南非 🇿🇦 1勝 1和 1敗 4 晉級 32 強 3 南韓 🇰🇷 1勝 0和 2敗 3 落居小組第三，待外卡評比 4 捷克 🇨🇿 0勝 1和 2敗 1 淘汰

2026年世界盃分組賽A組終局之戰爆出驚天冷門，賽前只要踢平就能自力晉級32強的南韓隊，在對陣南非隊的生死戰中竟然大膽變陣，將當家英超王牌球星孫興慜放在替補席。不料南韓隊全場進攻斷線，下半場更遭南非前鋒馬塞科（Thapelo Maseko）一擊斃命，最終以0：1抱憾落敗。南非隊憑藉這場關鍵勝利，完成從小組墊底到第二名的史詩級逆襲，寫下隊史首度晉級世界盃淘汰賽的紀錄；而落居小組第三的南韓隊，只能看別人臉色寄望外卡奇蹟。本場關鍵一役在墨西哥打響。南韓主帥洪明甫排出的先發名單中不見頭號核心孫興慜，改由首戰踢進致勝球的吳賢揆領銜衝鋒。開賽後，南韓隊試圖靠著傳導掌控局面，不盲目躁進。然而，有著「必須贏球才能晉級」的南非隊，在74歲比利時籍老帥布羅斯（Hugo Broos）的調教下，展現出極強的韌性與反擊速度。南非隊頻頻利用中場斷球發動快速反擊，上半場第30分鐘，南非中場姆巴塔（Thabang Monare）禁區外冷不防起腳遠射，逼得南韓門神金承奎飛身撲出，隨後前鋒馬克戈巴（Evidence Makgopa）門前補射再度被金承奎神勇沒收，南韓隊上半場在驚濤駭浪中以0：0力保不失。眼見上半場進攻毫無起色，洪明甫在下半場一開賽一口氣做出3人大輪換，包括換上頭號王牌孫興慜企圖加強進攻。然而，南非隊隨即擺出防守鐵壁，讓南韓隊的攻勢流於禁區外圍的無效控球，始終無法轉化為實質射門。久攻不下的太極虎在第63分鐘遭遇致命打擊。南非隊再度從左路發動閃電反擊，隨後將球大範圍轉移至禁區右側，高速叉上的前鋒馬塞科接獲傳球後果斷起腳，這記左腳勁射精準地穿過防守的南韓後衛胯下，以刁鑽的角度鑽入球門死角，南非取得1：0領先。落後一球的南韓隊徹底亂了方寸，在進攻端完全無法組織起有效威脅，最終只能眼睜睜看著時間流逝，以0：1吞下這場痛心的敗仗。在同組另一場比賽中，東道主墨西哥以3：0完勝捷克，三戰全勝積分9分傲視群雄。這也讓A組的最終排名出現戲劇性大洗牌：南非隊以1勝1平1負的積分4分的戰績，成功從小組墊底飆升至小組第二，不僅寫下自1998年首次參賽以來、28年隊史首度殺進世界盃淘汰賽的輝輝紀錄，並將在淘汰賽首輪強碰B組第二的加拿大。反觀遭到大逆襲的南韓隊，戰績停留在1勝2敗、手握3分積分黯然跌至小組第三。依照本屆美加墨世界盃新賽制，小組第三仍有晉級機會，南韓隊接下來必須與其餘11個小組的第三名進行積分比拼，爭取8個外卡的32強席次，命運已不掌握在自己手中。