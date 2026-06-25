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科技大廠美光（Micron）最新公布的財報，表現相當亮眼，不僅營收、未來展望均優於預期，帶動盤後股價飆漲逾15%，帶動台股記憶體指標股華邦電（2344）、南亞科（2408）同步上漲。根據美國財經媒體《CNBC》、《商業內幕》報導，美光的第3季財報顯示，經調整後經營收入錄得414.6億美元，優於預期的358.4億美元；經調整後每股盈利（EPS）則報25.11美元，遠超預期的20.78美元。儘管美光的4大業務部門營收均實現倍增，但成長最為迅猛的是核心數據中心，營收報約115億美元，按年上升近7倍；雲端儲存收入亦高達137.7億美元，成長規模超過 300%。報導指出，過去幾年，由於AI晶片佔據了少數供應商的全部產能，導致記憶體價格一路飆升，隨著數據資料中心的需求越來越大，用於智慧型手機、筆記型電腦和其他電子設備的記憶體價格也在持續上漲。美光執行長Sanjay Mehrotra在與分析師的電話會議上坦言，客戶已經意識到，記憶體和儲存設備的供應短缺問題，需要相當長的時間才能得到改善，這也使得美光科技成為華爾街的寵兒，因其技術對輝達生產的晶片、Google以及承載這些公司處理器的伺服器而言都非常重要。報導提到，美光科技的股價在過去一年上漲了約700%，使其市值突破1兆美元。華邦電今日最高衝至222.5元，漲幅超過8%；南亞科一度達483元，漲幅近9%；不過旺宏卻開高走低，盤中最高179.5元後，遇壓翻黑，上午11點下跌逾5%。