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委內瑞拉當地時間24日傍晚，接連發生規模7.2、7.5的淺層強震，災情相當慘烈，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布全國進入緊急狀態，許多最新畫面在社群平台流出，可看到大量建築物倒塌，目前委內瑞拉官方尚未給出明確的傷亡數字，但美國地質調查局（USGS）警告，委內瑞拉這場連續大地震，死亡人數超過1萬人的機率可能達到44%。根據美聯社報導，週三傍晚，委內瑞拉外海接連發生兩起強烈地震，規模分別為 7.2 與 7.5造成廣泛災損、多棟建築倒塌，大批驚慌居民湧上街頭避難。強烈震動席捲整個地區，多座城市建築緊急疏散，甚至遠及約 1,700 公里（1,050 英里）之外的巴西亞馬遜地區都能感受晃動。委內瑞拉代理總統羅德里格斯週三深夜向全國發表簡短談話表示，地震已造成多個州受損，但尚未公布住宅與建築受損數量，也未提供傷亡統計。西蒙玻利瓦國際機場（Simón Bolívar International Airport）損害程度已迫使機場暫時關閉，並宣布全國停課數日。在委內瑞拉法爾孔州（Falcon），州長維克托．克拉克（Victor Clark）表示，目前已有 32 人送醫，且地震發生超過四小時後，仍有 15 人受困等待救援。美國地質調查局（USGS）最初將首起地震規模定為 7.1，之後上修至 7.2。震央位於加勒比海沿岸莫龍（Morón）社區以西、距首都卡拉卡斯約 168 公里（104 英里）處，震源深度 22 公里。僅過一分鐘後，USGS 又偵測到第二起更強烈的 7.5 級地震。第二次地震震源深度為 10 公里，震央位於莫龍西南方約 16 公里（10 英里）。這是委內瑞拉一個多世紀以來最強烈的地震之一。地震於晚間六點過後不久發生。首都卡拉卡斯大量民眾從搖晃中的建築撤離，不少人目睹建築倒塌，甚至從街上就能看見室內家具，市區兩處地段還可看見大量揚起的塵土，這些地區平時餐廳與商業活動相當熱絡。即使入夜後，許多居民仍停留在街頭，有人坐在地上緊抱寵物，四周瀰漫著塵土。倒塌建築、傾倒電線桿與瓦礫堵塞道路，首都部分區域也出現停電與通訊中斷。地震消息以及畫面迅速在社群媒體發酵流傳，可看到社群平台X上，首都卡拉卡斯的街道宛如戰場一般，建築牆面坍塌，亦有整棟建築瞬間損毀，整座城市塵土飛揚；機場內也沒躲過災情，由民眾拍攝到的影像顯示，強震發生當下，位於首都附近的西蒙玻利瓦國際機場內民眾驚聲尖叫，室內煙霧瀰漫。