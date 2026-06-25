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「FIFA世界盃餐」7月1日開賣！6款球星杯亮相

▲麥當勞7月1日至7月28日推出「FIFA世界盃餐」，含主餐、中薯、38元飲品及球星杯1個。（圖／業者提供）

「美墨莎莎醬系列」登場 芒果可口可樂氣泡飲沁涼上市

▲美墨莎莎醬牛肉堡、美墨莎莎醬辣鷄堡單點119元，經典套餐189元。（圖／業者提供）

▲芒果可口可樂氣泡飲50元。（圖／業者提供）

人氣配餐「金黃地瓜條」回歸、得來速送大麥克

▲7月1日至8月4日至得來速消費任何餐點，每車每次送熟客券1張，集滿3張可於下次至得來速消費換大麥克1個。（圖／業者提供）

2026世界盃熱鬧開踢，台灣麥當勞宣布，7月1日起開賣「FIFA世界盃餐」，共有6款「經典球星杯」同步亮相，而貝克漢喜愛的「大麥克風味鷄塊沾醬」也同步登台。此外，下雨天免淋成落湯雞，麥當勞得來速「熟客券」活動同步於7月1日開跑，到得來速消費每車每次贈熟客券1張，集滿3張下次消費即可兌換大麥克。台灣麥當勞表示，7月1日起至7月28日（或售完為止）推出「FIFA世界盃餐」，購買任一超值主餐可加價120元升級，每個套餐皆含主餐、中薯、38元飲品及「經典球星杯」1個（共6款設計，款式隨機供應、不可挑款）。「經典球星杯」共6款，款式設計包含「黃金右腳」貝克漢、「亞洲球王」孫興慜、「西班牙新星」亞馬爾、「巴西足球魔術師」小羅納度、「法國傳奇前鋒」亨利（Thierry Henry），以及麥當勞人氣角色「奶昔大哥」，6款杯身上還原各球星的招牌名場面，勢必引起球迷蒐藏。而貝克漢喜愛的「大麥克風味鷄塊沾醬」也將於7月1日同步登台，搭麥克鷄塊或是薯條都是絕配，單點10元。麥當勞也加碼宣布，7月1日至7月28日活動期間，麥當勞APP會員可參與3大限定周邊抽獎，3種限定好禮各100組。7月1日至7月7日APP另推出限時刮刮樂遊戲，保證100%中獎，每日可玩一次，優惠包含買就送、指定餐點買一送一等好康。1、使用麥當勞 APP 會員帳號購買任一含「經典球星杯」之套餐，有機會抽中「經典球星杯限定禮盒」。2、以M Point兌換任一品項回饋券，有機會抽中「足球賽事徽章組」。3、透過歡樂送2.0訂購任一套餐，則有機會抽中「迷你收藏足球」。啟發自本屆FIFA世界盃主辦國之一墨西哥，麥當勞首度將道地拉丁風味創意入堡，打造全新「美墨莎莎醬牛肉堡」與「美墨莎莎醬辣鷄堡」，單點皆為119元、經典套餐189元，更特別以足球壓紋麵包呼應球賽，從口味到造型全面致敬這場四年一度的全球盛典，自7月1日至7月28日（或售完為止）期間限定登場。台灣麥當勞自7月1日起至9月1日（或售完為止）推出「芒果可口可樂氣泡飲」，單點50元，選用台灣愛文芒果汁與印度Alphonso芒果泥雙品種調製而成的香甜芒果醬，再與可口可樂結合，今夏飲品嘗鮮別錯過。麥當勞再度攜手台灣地瓜農民推出「金黃地瓜條」，7月1日至9月1日（或售完為止）限期登場，購買經典配餐加價16元可升級地瓜配餐。得來速「熟客券」活動則自7月1日起至8月4日開跑，到得來速消費任何餐點（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車每次送熟客券1張，集滿3張可於下次至得來速消費餐點時出示，即可兌換大麥克1個，每車每次最多可兌換4個，兌換期間至8月11日止。