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美元走強、升息預期升溫 黃金遭遇多重利空

專家：3900美元為重要支撐 金價恐進入整理期

自歷史高點回落逾1500美元 ING下修金價預測

白銀重挫逾9% 渣打仍看好後市回升

國際金價25日遭遇沉重賣壓，在美元持續走強、美國聯準會（Fed）釋出偏鷹派訊號，以及市場升息預期升溫等多重利空夾擊下，現貨黃金跌破每盎司4000美元心理關卡，創下去年11月以來新低，也意味著今年1月底創下歷史高點後，金價已累計回落逾1500美元。現貨黃金一度重挫3.3%，跌至每盎司3973.79美元，為逾7個月來最低水準；美國黃金期貨收盤則下跌3.4%，收在每盎司4008.8美元。分析指出，美元指數持續走強，使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴，削弱市場買盤，也是此次金價下跌的重要原因之一。此外，聯準會在最新貨幣政策會議中維持偏鷹派立場，加上市場持續擔憂美伊衝突帶來的通膨壓力，交易員紛紛提高對今年升息的押注，甚至開始預期最快9月就可能再次升息。獨立金屬交易員Tai Wong表示，在聯準會態度轉趨強硬、美元升至13個月高點，以及市場通膨預期下降等因素共同作用下，貴金屬正面臨龐大賣壓。他指出，黃金目前的重要支撐區約落在每盎司3900美元附近，加上全球央行仍持續買進黃金，因此金價短期內出現崩跌的可能性不高，但由於市場資金已逐漸轉向其他資產，金價恐將進入一段時間較長的整理格局。由於黃金本身不具利息收益，當市場利率提高時，持有黃金的機會成本也隨之增加，使其吸引力相對下降。回顧今年走勢，現貨黃金曾於1月底創下每盎司5594.82美元歷史新高，如今已自高點回落超過1500美元，漲勢明顯降溫。在金價持續修正之際，荷蘭國際集團（ING）也同步下修金價展望。ING最新預估，今年第三季黃金平均價格將落在每盎司4300美元，第四季約4600美元，均低於先前預估的4850美元及5000美元，顯示市場對後市態度轉趨保守。市場接下來也將聚焦美國即將公布的個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會最重視的通膨指標。FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga認為，若數據持續顯示通膨壓力仍高，或聯準會官員再度釋出偏鷹派言論，黃金價格仍有進一步下探風險。除了黃金外，其餘貴金屬同樣全面走弱。現貨白銀重挫9.1%，跌至每盎司56.41美元，創去年11月以來新低；鉑金下跌5.5%，報1560.72美元；鈀金也跌6.8%，來到1153.68美元。不過，渣打銀行（Standard Chartered）分析指出，近期白銀交易所交易產品（ETP）持續出現資金流出，使短線價格波動加劇，但全球白銀供應仍處於短缺狀態，預期未來數月仍有機會出現價格回升。