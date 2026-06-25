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▲林暄穎大讚二嫂美貌，二嫂驚呼：「我是不是要放鞭炮」。（圖／翻攝自林暄穎IG@juliaxlln）

26歲雅方食品千金林暄穎，近期進入家族企業上班，幫創辦人爸爸林正明分擔工作，亮眼外型也讓她在社群擁有大量粉絲。而日前林暄穎表示很多人對自己空姐出身的二嫂Lydia很有興趣，便於昨（24）日罕見同框一起拍影片，林暄穎還不斷大讚二嫂美貌與身材，直呼：「你們看得出來她已經當媽了嗎？」林暄穎日前透露很多粉絲對自己二嫂有興趣，便跟二嫂一起拍影片，還嘴甜狂誇二嫂的美貌與身材，「你看她的臉跟她的身材，看得出來她已經當媽了嗎？」二嫂燦笑驚呼：「哇！能被妳這樣誇獎，我是不是要放鞭炮？」林暄穎也搞笑抬頭喊：「趕快放！」展現姑嫂之間的好感情。除此之外，拍攝者也狂誇他們一家人都顏值很高，「完全看不出歲月的痕跡。」除此之外，林暄穎也與二嫂一起做「頂冰棒盒挑戰」，期間二嫂表現超穩，就算用跑的都能輕鬆過關，反觀林暄穎用走路也狂掉，讓她忍不住直呼：「當過空姐真的很強。」二嫂也自豪表示自己是有練過的。雅方食品創辦人林正明共育有二子一女，大兒子從事自己想做的工作，二兒子與小女兒林暄穎則一起在家族企業上班。其中，林暄穎33歲的二嫂Lydia曾在長榮航空當空服員，在7年前離職後創業當保健食品老闆，高顏值與超強生意頭腦一直是外界關注的焦點。