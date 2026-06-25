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農業部林業署今（25日）日上午發布堰塞湖警報黃色警戒，花蓮縣萬里溪堰塞湖預估未來48小時內可能溢流潰決。花蓮縣政府今早9時災害應變中心二級開設，並由秘書長饒忠召開第一次災害應變會議，督導萬榮鄉、鳳林鎮等兩公所，啟動預防性撤離、完成收容所開設及撤離所需物資等準備。提醒鄉親做好避難包等準備，非必要勿靠近河川區域。花蓮縣政府說明，依據林保署通報單，已達黃色警戒標準，採預防性撤離，針對行動不便者由衛生局、社會處及兩公所分工協助預防性撤離。另社會處部分，已督導兩公所於今日中午前完成收容處所整備，包含福慧床與民生物資等物品之預置和行動沐浴間之租借。保全戶調查部分，民政處已督導兩公所進行調查，保全戶共72戶208人，其中萬榮鄉23戶92人，鳳林鎮49戶、106人。因應升級為紅色警戒，廣播通知部分，警察局及消防局相關宣導車輛、設備及人力整備完畢。各消防分隊救生動力艇皆已待命，並於光復分隊及鳳林分隊增設。並於萬榮國中成立救災前進指揮站。並由後備指揮部預置兵力於鳳林、萬榮指揮站，因應相關可能發生之災害。建設處說明，警戒範圍內箭瑛大橋因有淤積情形，已請開口契約廠商進駐清疏作業。本縣防水檔板計 7,142 片，分布於各公所，於鳳林鎮公所及萬榮鄉公所各有 560 片，請鳳林鎮公所及萬榮鄉公所依保全住戶評估配置防水檔板，如有不足，由壽豐鄉或吉安鄉調用。花蓮縣政府表示，縣府與各級政府持續掌握最新情勢，督導與協助兩公所完成各項防災整備工作。未來仍有升級為紅色警戒的可能性，提醒鄉親檢查避難包，做好撤離準備，非必要勿靠近河川區域，留意縣府最新防災資訊，共同做好防災準備。