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美國在台協會（AIT）昨天貼文表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（25）日表示，這代表台灣在民主夥伴中，是值得信賴、值得交往，甚至有能力對外做出貢獻。民進黨團上午召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，這次韓院長率隊、不分黨派出訪美國，受到蠻高規格的對待，連AIT都秀出美國政府的信，鼓勵各州或企業應該跟台灣加大的交流。他說，長期以來，「如果你願意站在國家立場、不分黨派，大家共同來努力，就能進一步深化台美之間的交流，相信國人同胞看到這樣的訊息，沒有人會去想說這是哪一黨、這是哪一派」。莊瑞雄提到，本來是鼓勵全世界各國跟台灣交往，甚至支持台灣加入國際組織，現在已經深化到鼓勵各州、各個企業加大跟台灣交流，這代表台灣在民主夥伴當中，是值得信賴、值得交往，甚至有能力對外做出貢獻，這是全體同胞、政府跟民間一起努力，而且不分黨派站在台灣立場造成的影響。黨團書記長范雲說，中國大使館最近發函給美國州政府，想阻撓台灣跟各州交流，AIT也特別指出，如果州政府被施壓，都能跟國務院連絡；他強調，中國不斷跨國鎮壓，阻撓台灣跟各個國家、各個州政府，各個企業做平等互惠的交流，當然也感謝美國持續加深跟台灣的交流，台美之間的互惠非常重要，也是台灣的方向。