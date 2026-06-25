國家級警報大響！受到米克拉颱風外圍環流影響，台北市今（25）日一早就下起暴雨。目前強降雨區為中山、內湖、松山、信義、南港區，預估未來1小時內湖區時雨量維持70-80毫米左右，稍早最大時雨量亦落在內湖區大溝溪測站，達86.5毫米。台北市災害應變中心也已提升為二級開設，16個單位立即派員進駐，12區災害應變中心亦同時開設。
上午大雨讓台北市內湖區傳出嚴重淹水災情，其中，文德路更是直接變成一條小河，水位直接淹到小腿肚位置。北市府表示，目前強降雨區為中山、內湖、松山、信義、南港區，預估未來1小時內湖區時雨量維持70-80毫米左右，稍早最大時雨量亦落在內湖區大溝溪測站，達86.5毫米。
北市府說明，受到持續強降雨影響，內湖金瑞治水園區水位已達 EL.26m，接近臨界，為預防淹水災情，水利處已通報內湖區公所協助進行里鄰廣播，提醒下游地區民眾避免停留於地下室空間，一樓住戶請立即於出入口設置擋水板及堆置沙包等防水措施，並儘速移往較高樓層或安全處所，以維護自身安全。
北市府也說，水利處稍早通報南港區研究院路南深橋已達警戒水位，將可能隨時關閉路閘門，目前相關單位已派員到場警戒，也請欲行經該路段的用路人留意最新路況及CMS訊息。
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北市府說明，受到持續強降雨影響，內湖金瑞治水園區水位已達 EL.26m，接近臨界，為預防淹水災情，水利處已通報內湖區公所協助進行里鄰廣播，提醒下游地區民眾避免停留於地下室空間，一樓住戶請立即於出入口設置擋水板及堆置沙包等防水措施，並儘速移往較高樓層或安全處所，以維護自身安全。
北市府也說，水利處稍早通報南港區研究院路南深橋已達警戒水位，將可能隨時關閉路閘門，目前相關單位已派員到場警戒，也請欲行經該路段的用路人留意最新路況及CMS訊息。